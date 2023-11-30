Царукян допустил, что вызовет Махачева: «Зависит от того, как выиграю у Дариуша»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Арман Царукян Бенеил Дариуш Царукян - Дариуш Бокс/MMA/UFC

Арман Царукян назвал условие, при котором вызовет на реванш Ислама Махачева.

«Вызову ли Махачева на реванш? Шансы такие есть. Зависит от того, как я проведу этот бой, как я выиграю. И какое будет настроение у меня», – сказал легковес UFC Арман Царукян.

Напомним, что Царукян в ночь на 3 декабря в Остине (Техас) подерется с Бенеилом Дариушем в главном событии UFC on ESPN 52. В 2019 году Арман дебютировал в UFC в бою с Исламом Махачевым, проиграв единогласным решением судей.

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6 комментариев
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Какой важный, да какая разница вообще, вызовет он или нет, как будто от вызова что-то зависит. Все равно, даже в случае победы, он будет третьим в очереди.
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К чему все эти разговоры ? Махачев на лайте его выиграл , а сейчас ещё легче выиграет . а гонору будто единственный кто избил Ислама
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Ответ ⚽️Juve⚽️
К чему все эти разговоры ? Махачев на лайте его выиграл , а сейчас ещё легче выиграет . а гонору будто единственный кто избил Ислама
Ну Оливейру и Волкановского во втором бою Махачев выиграл более убедительно. Царукяна он все таки за три раунда так и не финишировал, даже нокдаунов вроде не было. Хотя вполне может быть, что если бы был еще один экстрараунд, то был бы и досрочный финиш, Царукян выглядел утомленным.
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Как бы не пришлось вызывать кого нибудь из топ-10, Дариуш выйдет не номер отбывать.
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Царукян проиграет
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Ответ Fizkultprivet
Ну Оливейру и Волкановского во втором бою Махачев выиграл более убедительно. Царукяна он все таки за три раунда так и не финишировал, даже нокдаунов вроде не было. Хотя вполне может быть, что если бы был еще один экстрараунд, то был бы и досрочный финиш, Царукян выглядел утомленным.
Этот бой выглядел словно спарринг , такое ощущение что не было цели ломать друг друга , а именно на классе спокойно по боролся
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