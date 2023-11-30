Царукян допустил, что вызовет Махачева: «Зависит от того, как выиграю у Дариуша»
Арман Царукян назвал условие, при котором вызовет на реванш Ислама Махачева.
«Вызову ли Махачева на реванш? Шансы такие есть. Зависит от того, как я проведу этот бой, как я выиграю. И какое будет настроение у меня», – сказал легковес UFC Арман Царукян.
Напомним, что Царукян в ночь на 3 декабря в Остине (Техас) подерется с Бенеилом Дариушем в главном событии UFC on ESPN 52. В 2019 году Арман дебютировал в UFC в бою с Исламом Махачевым, проиграв единогласным решением судей.
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