Царукян допустил, что вызовет Махачева: «Зависит от того, как выиграю у Дариуша»

Арман Царукян назвал условие, при котором вызовет на реванш Ислама Махачева.

«Вызову ли Махачева на реванш? Шансы такие есть. Зависит от того, как я проведу этот бой, как я выиграю. И какое будет настроение у меня», – сказал легковес UFC Арман Царукян.

Напомним, что Царукян в ночь на 3 декабря в Остине (Техас) подерется с в главном событии UFC on ESPN 52. В 2019 году Арман дебютировал в UFC в бою с , проиграв единогласным решением судей.

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