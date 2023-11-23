Махачев – о возможном бое с Ковингтоном: «Я всегда за трэшток, но в меру. Это шоу и часть бизнеса»

Ислам Махачев готов к трэштоку, если ему дадут бой с Колби Ковингтоном.

«Я всегда за трэшток! Но в меру! Просто не задевая мужские качества и достоинства. В этом нет проблем, это часть бизнеса. Это шоу! Людям должно быть интересно.

А так, UFC не нужны бойцы, которые всех разносят и молчат. Например, английский не знают.

Почему наших ребят из России сейчас очень тяжело подписывают? Какая-то изюминка должна быть в бойце, чтобы его сейчас подписали! Наши пацаны всех избивают и молчат! И просто тяжело их продвигать», – сказал чемпион в легком весе .

Махачев назвал разницу между ММА и футболом: «Если я плохо подготовлюсь, меня изобьют, а там никакой личной ответственности»