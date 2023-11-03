Махачев – о поединке Эдвардса и Ковингтона: «Надеюсь, Колби победит. Наш бой будет очень интересным»
Ислам Махачев поделился ожиданиями от боя Леона Эдвардса и Колби Ковингтона.
«Надеюсь, что выиграет Ковингтон, потому что он более интересный персонаж, с ним бой будет более интересным. С точки зрения раскрутки и самого боя. Он хорошо борется, нелегко будет его перевести. Будет конкурентный поединок, я считаю.
Но Эдвардса нельзя списывать со счетов. Шансы – 50 на 50. Не могу назвать фаворита в этом противостоянии», – сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.
Поединок между Эдвардсом и Ковингтоном за титул в полусреднем весе возглавит турнир UFC 296, который пройдет в Лас-Вегасе, штат Невада, в ночь на 17 декабря.
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