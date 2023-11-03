Махачев – о поединке Эдвардса и Ковингтона: «Надеюсь, Колби победит. Наш бой будет очень интересным»

Ислам Махачев поделился ожиданиями от боя Леона Эдвардса и Колби Ковингтона.

«Надеюсь, что выиграет , потому что он более интересный персонаж, с ним бой будет более интересным. С точки зрения раскрутки и самого боя. Он хорошо борется, нелегко будет его перевести. Будет конкурентный поединок, я считаю.

Но Эдвардса нельзя списывать со счетов. Шансы – 50 на 50. Не могу назвать фаворита в этом противостоянии», – сказал чемпион в легком весе .

Поединок между Эдвардсом и Ковингтоном за титул в полусреднем весе возглавит турнир UFC 296, который пройдет в Лас-Вегасе, штат Невада, в ночь на 17 декабря.

Махачев будет присутствовать на поединке Эдвардса и Ковингтона

Махачев хочет титульник в полусреднем весе: «Сейчас этот бой наиболее интересен»