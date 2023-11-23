Махачев – о статусе запасного в бою Эдвардса и Ковингтона: «Зависит от предложения, но хотелось бы полноценный лагерь»
Ислам Махачев не уверен, что примет статус запасного в бою Эдвардса и Ковингтона.
«Выйду ли на замену, если пригласят? Честно скажу, зависит от предложения. Если оно будет хорошим, то обговорю.
Но я бы хотел с нормальным лагерем еще один бой провести, я должен подготовиться. Потому что это тоже очень крепкие ребята.
И Колби Ковингтона, и Леона Эдвардса считаю высокого уровня бойцами. Я хотел бы с ними в полноценной форме провести бой», – сказал чемпион UFC в легком весе и лидер рейтинга P4P Ислам Махачев.
Напомним, в ночь на 17 декабря в Лас-Вегасе (Невада) состоится титульный бой UFC в полусреднем весе между Леоном Эдвардсом и Колби Ковингтоном.
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