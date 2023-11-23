Махачев – о статусе запасного в бою Эдвардса и Ковингтона: «Зависит от предложения, но хотелось бы полноценный лагерь»

Ислам Махачев не уверен, что примет статус запасного в бою Эдвардса и Ковингтона.

«Выйду ли на замену, если пригласят? Честно скажу, зависит от предложения. Если оно будет хорошим, то обговорю.

Но я бы хотел с нормальным лагерем еще один бой провести, я должен подготовиться. Потому что это тоже очень крепкие ребята.

И Колби Ковингтона, и считаю высокого уровня бойцами. Я хотел бы с ними в полноценной форме провести бой», – сказал чемпион UFC в легком весе и лидер рейтинга P4P Ислам Махачев.

Напомним, в ночь на 17 декабря в Лас-Вегасе (Невада) состоится титульный бой в полусреднем весе между Леоном Эдвардсом и Колби Ковингтоном.

Махачев – о возможном бое с Ковингтоном: «Я всегда за трэшток, но в меру. Это шоу и часть бизнеса»

Махачев назвал разницу между ММА и футболом: «Если я плохо подготовлюсь, меня изобьют, а там никакой личной ответственности»