Махачев может публично вызвать победителя боя Ковингтон – Эдвардс: «Я бы такой шанс не упустил»

Ислам Махачев готов бросить вызов чемпиону полусреднего веса UFC.

«Может ли быть такое, что после боя Ковингтона и Эдвардса я публично брошу вызов победителю? Думаю, что есть такой шанс. Но должно руководство быть заинтересованным в поединке. Мы пообщаемся перед турниром с руководством UFC, но я бы такой шанс не упустил», – заявил чемпион UFC Ислам Махачев.

Напомним, что в главном событии UFC 296 Леон Эдвардс подерется с Колби Ковингтоном за титул в полусреднем весе.

Махачев – о поединке Эдвардса и Ковингтона: «Надеюсь, Колби победит. Наш бой будет очень интересным»

Махачев хочет титульник в полусреднем весе: «Сейчас этот бой наиболее интересен»