Махачев может публично вызвать победителя боя Ковингтон – Эдвардс: «Я бы такой шанс не упустил»

Теги UFC MMA Колби Ковингтон Леон Эдвардс Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев готов бросить вызов чемпиону полусреднего веса UFC.

«Может ли быть такое, что после боя Ковингтона и Эдвардса я публично брошу вызов победителю? Думаю, что есть такой шанс. Но должно руководство быть заинтересованным в поединке. Мы пообщаемся перед турниром с руководством UFC, но я бы такой шанс не упустил», – заявил чемпион UFC Ислам Махачев.

Напомним, что в главном событии UFC 296 Леон Эдвардс подерется с Колби Ковингтоном за титул в полусреднем весе.

Махачев – о поединке Эдвардса и Ковингтона: «Надеюсь, Колби победит. Наш бой будет очень интересным»

Махачев хочет титульник в полусреднем весе: «Сейчас этот бой наиболее интересен»

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1 комментарий

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We are Arsenal
Было бы очень интересно. Волк и Оливейра перевернутые страницы уже, Гейджи как по мне не представляет реальной угрозы, так что было бы очень круто сразиться за титул в полусреднем весе. Выиграть там , занять p4p свое законное 1 место, защитить по разу пояс в 70 и 77 и уходить легендой спорта) Удачи Исламу.
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