Али Абдель-Азиз: «Хайлайты Гейджи – закончил победную серию Фергюсона и потушил хайп Физиева»

Али Абдель-Азиз перечислил главные достижения Джастина Гейджи.

«Главные хайлайты в карьере – бой года против , окончание победной серии из 11 боев, потушил хайп и первым за семь лет нокаутировал », – написал в соцсетях менеджер бойца Али Абдель-Азиз.

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