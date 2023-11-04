Али Абдель-Азиз: «Хайлайты Гейджи – закончил победную серию Фергюсона и потушил хайп Физиева»
Али Абдель-Азиз перечислил главные достижения Джастина Гейджи.
«Главные хайлайты в карьере Джастина Гейджи – бой года против Майкла Чендлера, окончание победной серии Фергюсона из 11 боев, потушил хайп Физиева и первым за семь лет нокаутировал Дастина Порье», – написал в соцсетях менеджер бойца Али Абдель-Азиз.
Холлоуэй вызвал Гейджи на бой за титул BMF: «Если ты передумаешь драться с Махачевым, давай сделаем это»
Махачев – о Гейджи: «Сбитый летчик. Пояс BMF – это его максимум»
С Тони же 3-равных, нет даже с не большим преимуществом Фергюсона прошли 3 раунда,
далее все видели что произошло.
С Физиевым почти так же, 2-равных раунда, далее тотальное избиение, хорошо что (для Рафаэлья) бои был не 5-ти раундовым.