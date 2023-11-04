Али Абдель-Азиз: «Хайлайты Гейджи – закончил победную серию Фергюсона и потушил хайп Физиева»

Теги UFC легкий вес (MMA) Дастин Порье Майкл Чендлер Тони Фергюсон Джастин Гейджи Али Абдель-Азиз Рафаэль Физиев Бокс/MMA/UFC

Али Абдель-Азиз перечислил главные достижения Джастина Гейджи.

«Главные хайлайты в карьере Джастина Гейджи – бой года против Майкла Чендлера, окончание победной серии Фергюсона из 11 боев, потушил хайп Физиева и первым за семь лет нокаутировал Дастина Порье», – написал в соцсетях менеджер бойца Али Абдель-Азиз.

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5 комментариев

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Ват-сон
Ответ Hunteralex
Блин, люблю Гейджи как бойца, но из-за этого его агентишки прям хочется что-то гадкое сказать в ответ
так агентишко, судя по всему, лучший в организации
+4
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+4
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Hunteralex
Ответ Ват-сон
так агентишко, судя по всему, лучший в организации
Скорее всего так и есть :мерзкий, но, ска, мастеровитый
+3
0
+3
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Идущий к реке
Хайлаты закончил
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Azret09
Геджи забрал на выносливости, как и почти все свои бои на юфс (вспомним зрелищный бой с праймовым Майклом Джонсоном).
С Тони же 3-равных, нет даже с не большим преимуществом Фергюсона прошли 3 раунда,
далее все видели что произошло.
С Физиевым почти так же, 2-равных раунда, далее тотальное избиение, хорошо что (для Рафаэлья) бои был не 5-ти раундовым.
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