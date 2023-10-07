Рафаэль Физиев: «Сделал операцию. У меня была такая травма три года назад – вернусь еще сильнее»

Теги UFC MMA Рафаэль Физиев Бокс/MMA/UFC

Рафаэль Физиев поблагодарил фанатов за поддержку после травмы.

«Только что сделал операцию на левом колене. Такая же травма была у меня три года назад. Я вернусь еще сильнее. Восстановление начинается прямо сейчас. Спасибо за поддержку», – написал в соцсетях боец UFC Рафаэль Физиев.

Напомним, что Физиев получил травму в бою с Матеушем Гамротом. Из-за этого Рафаэль не смог продолжить поединок и проиграл второй раз подряд.

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1 комментарий

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Костя Кот
здоровья!
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