Холлоуэй вызвал Гейджи на бой за титул BMF: «Если ты передумаешь драться с Махачевым, давай сделаем это»
Макс Холлоуэй предложил Джастину Гейджи поединок за пояс BMF.
«Братуха, если ты передумаешь драться с Махачевым, может сделаем это ради фанатов?» – написал в соцсетях бывший чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй.
Напомним, что в июле 2023 года Джастин Гейджи нокаутировал Дастина Порье и стал обладателем пояса BMF, самого жесткого ублюдка.
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