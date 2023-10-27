Холлоуэй вызвал Гейджи на бой за титул BMF: «Если ты передумаешь драться с Махачевым, давай сделаем это»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Дастин Порье Макс Холлоуэй Джастин Гейджи Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Макс Холлоуэй предложил Джастину Гейджи поединок за пояс BMF.

«Братуха, если ты передумаешь драться с Махачевым, может сделаем это ради фанатов?» – написал в соцсетях бывший чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй.

Напомним, что в июле 2023 года Джастин Гейджи нокаутировал Дастина Порье и стал обладателем пояса BMF, самого жесткого ублюдка.

Гейджи считает, что Махачев для него удобнее, чем Нурмагомедов: «Хабиб – устрашающий, а Ислам не тот боец»

Гейджи хочет драться с Махачевым в феврале-марте 2024 года: «Я готовлюсь к этому»

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8 комментариев

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Savelyev10211
В легком весе ему тоннажа ударов не хватает, по бою с Порье это было очень заметно, Гейджи же может всю голову отбить, на месте Макса я бы поберег здоровье, не хочется под конец карьеры видеть его пробитым
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OldCityFan
Наврятли он согласится и откажется он чемпионского боя, хотя нам болельщикам на это посмотреть бы хотелось
+4
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+4
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Oleg Where
Ответ Savelyev10211
В легком весе ему тоннажа ударов не хватает, по бою с Порье это было очень заметно, Гейджи же может всю голову отбить, на месте Макса я бы поберег здоровье, не хочется под конец карьеры видеть его пробитым
Согласен, лучше бы ему побить кого-то в своем весе и дождаться результата боя Волк - Топурия и врываться уже туда.
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hvmr5rgxz5
Думаю, что Джастину по силам нокаутировать Макса
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Алексей Тихий
Хочет просто ещё каким-то поясом повладеть,видимо🤣Только Гейджи нахерачит же от души.
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Мяти
Макс с ума сошёл что ли. После этого боя Хэлоуея минимум на год а может и пожизненно отстранят от боёв. Весь ГОНОРар на лекарство потратить придётся. Максатка, ты туда не иди, а то керпич голова попадёт.
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NHNF
Ответ OldCityFan
Наврятли он согласится и откажется он чемпионского боя, хотя нам болельщикам на это посмотреть бы хотелось
Ему никто бой и не предлагал, чтобы отказываться.
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mario-romario
Ответ hvmr5rgxz5
Думаю, что Джастину по силам нокаутировать Макса
Никому это не возможно, ни у конора ни у пюре не получилось
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