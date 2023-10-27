Холлоуэй вызвал Гейджи на бой за титул BMF: «Если ты передумаешь драться с Махачевым, давай сделаем это»

Макс Холлоуэй предложил Джастину Гейджи поединок за пояс BMF.

«Братуха, если ты передумаешь драться с Махачевым, может сделаем это ради фанатов?» – написал в соцсетях бывший чемпион в полулегком весе .

Напомним, что в июле 2023 года нокаутировал и стал обладателем пояса BMF, самого жесткого ублюдка.

Гейджи считает, что Махачев для него удобнее, чем Нурмагомедов: «Хабиб – устрашающий, а Ислам не тот боец»

Гейджи хочет драться с Махачевым в феврале-марте 2024 года: «Я готовлюсь к этому»