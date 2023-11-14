Аспиналл призвал UFC отказаться от боя Джонса и Миочича: «Блеск поединка как будто угас»

Том Аспиналл заявил, что хочет драться с Джоном Джонсом или Стипе Миочичем.

«Блеск этого поединка как будто угас. Я не хочу видеть этот бой, и не думаю, что кто-то захочет смотреть это через год.

Давайте оставим это. Позвольте мне сразиться с одной из этих легенд», – сказал временный чемпион UFC Том Аспиналл.

Напомним, что в ночь на 12 ноября должен был подраться со , но поединок отменили из-за травмы чемпиона.

Вместо них в октагон вышли Том Аспиналл и , оспорившие временный титул. Аспиналл нокаутировал соперника в первом раунде.

Гаджиев – о поединке Аспиналла и Павловича: «Еще одно поражение, и о Сергее будут говорить, что он не вывозит главные бои»

Том Аспиналл: «У Павловича куча нокаутов. Хотел проверить себя, чего я стою, когда все идет через жопу»