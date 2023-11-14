Аспиналл призвал UFC отказаться от боя Джонса и Миочича: «Блеск поединка как будто угас»
Том Аспиналл заявил, что хочет драться с Джоном Джонсом или Стипе Миочичем.
«Блеск этого поединка как будто угас. Я не хочу видеть этот бой, и не думаю, что кто-то захочет смотреть это через год.
Давайте оставим это. Позвольте мне сразиться с одной из этих легенд», – сказал временный чемпион UFC Том Аспиналл.
Напомним, что в ночь на 12 ноября Джон Джонс должен был подраться со Стипе Миочичем, но поединок отменили из-за травмы чемпиона.
Вместо них в октагон вышли Том Аспиналл и Сергей Павлович, оспорившие временный титул. Аспиналл нокаутировал соперника в первом раунде.
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