Аспиналл призвал UFC отказаться от боя Джонса и Миочича: «Блеск поединка как будто угас»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Стипе Миочич Сергей Павлович Том Аспиналл Бокс/MMA/UFC

Том Аспиналл заявил, что хочет драться с Джоном Джонсом или Стипе Миочичем.

«Блеск этого поединка как будто угас. Я не хочу видеть этот бой, и не думаю, что кто-то захочет смотреть это через год.

Давайте оставим это. Позвольте мне сразиться с одной из этих легенд», – сказал временный чемпион UFC Том Аспиналл.

Напомним, что в ночь на 12 ноября Джон Джонс должен был подраться со Стипе Миочичем, но поединок отменили из-за травмы чемпиона.

Вместо них в октагон вышли Том Аспиналл и Сергей Павлович, оспорившие временный титул. Аспиналл нокаутировал соперника в первом раунде.

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Том Аспиналл: «У Павловича куча нокаутов. Хотел проверить себя, чего я стою, когда все идет через жопу»

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5 комментариев

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San9
Да, из-за этих двух кренделей дивизион продолжит простаивать целый год..
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Bayern Munich
Вообще не интересен этот бой, почему 2022 году когда Миочичу предлагали бой с Джонсом за временный пояс, он почему то отказывался, хотя он даже этого боя незаслужил, и тихо молчал когда его спрашивали почему он отказывается от боев, но перед боем Ган-Джонс, он заявливает что он теперь будет драться за титул с победителем этого боя. Вообще никакой справедливости, весь дивизион притормозили пока эти двое не проведут поединок, сейчас в следующий раз опять кто-то из них слетит
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as009595@icloud.com
Думаю они оба хотят этот бой провести и уйти, никто из них не хочет бой против Аспинала
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Art Bear
да пусть Джонс и миочич без пояса дерутся, а аспинал чемпит
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Андерлехт Брюггевич
дайте аспи миочича
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