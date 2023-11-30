Шон Стрикленд отреагировал на перепалку с Иэном Гэрри в соцсетях.

«Этот ублюдок сделал аккаунт приватным! Не могу сдержать смех. Вы слишком сильно буллили его», – написал в соцсетях чемпион в среднем весе .

Стрикленд посоветовал Гэрри развестись: «Твоя девушка – суккуб... Ее бывший муж живет с вами, ты взял его фамилию. Беги, братан!»

Гэрри – Стрикленду: «Если ты продолжишь распространять эту ложь, то я обвиню тебя в преследовании и дискредитации личности. Я предупредил»