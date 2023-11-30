Стрикленд посмеялся над Гэрри: «Этот ублюдок ограничил доступ к аккаунту в соцсетях»

Теги UFC MMA Шон Стрикленд Иэн Гэрри Бокс/MMA/UFC

Шон Стрикленд отреагировал на перепалку с Иэном Гэрри в соцсетях.

«Этот ублюдок сделал аккаунт приватным! Не могу сдержать смех. Вы слишком сильно буллили его», – написал в соцсетях чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд.

Стрикленд посоветовал Гэрри развестись: «Твоя девушка – суккуб... Ее бывший муж живет с вами, ты взял его фамилию. Беги, братан!»

Гэрри – Стрикленду: «Если ты продолжишь распространять эту ложь, то я обвиню тебя в преследовании и дискредитации личности. Я предупредил»

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9 комментариев
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Ответ rude.
Поломал трештокера Стрик))
Да он не был трештокером, просто хамоватое наглое быдло с замашками Прохора Шаляпина.
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Ответ Дмитрий Коломейцев
Да он не был трештокером, просто хамоватое наглое быдло с замашками Прохора Шаляпина.
это недоразумение еще умудрились назвать вторым конор. смешно)
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Ответ Мага осторожный
Я не люблю об этом рассказывать, но пришло время… Я являюсь человеком, пережившим домашнее насилие. В прошлом у меня были очень тяжёлые отношения. В них присутствовало физическое насилие и словесные унижения. Однажды я получил несколько ударов по лицу без какой-либо причины… И это я ещё не говорю о постоянных изменах…» — написал Стрикленд в социальных сетях.... вот он плачет в интервью о том что жена его унижала и изменяла... так что не Стрикленду лезть в чужую семью
Да он троллил
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Поломал трештокера Стрик))
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Ответ Fizkultprivet
Я её видел на карате комбат, она там ведущей была. Вполне симпатичная и пока отнюдь не выглядит старой. Вот жены Стрикленда я не видел, что там за красавица.
Я не люблю об этом рассказывать, но пришло время… Я являюсь человеком, пережившим домашнее насилие.

В прошлом у меня были очень тяжёлые отношения. В них присутствовало физическое насилие и словесные унижения. Однажды я получил несколько ударов по лицу без какой-либо причины… И это я ещё не говорю о постоянных изменах…» — написал Стрикленд в социальных сетях.... вот он плачет в интервью о том что жена его унижала и изменяла... так что не Стрикленду лезть в чужую семью
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Ответ Fizkultprivet
Так-то жена у ирландца довольно симпатичная, конечно в 26 лет не очень умно создавать с ней семью и брать ее фамилию (это не фамилия бывшего мужа). С другой стороны ничто не помешает ирландцу развестись лет через десять, когда внешность жены перестанет его удовлетворять. Ну и вообще ничего хорошего нет в том, что кто-то лезет в чужие семейные дела, распространяет сплетни. Это и не по-мужски и к спорту не имеет никакого отношения. Из боев сделали какое-то "пусть говорят" с Малаховым.
Симпатичная милфа, да?)
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