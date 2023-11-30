Стрикленд посмеялся над Гэрри: «Этот ублюдок ограничил доступ к аккаунту в соцсетях»
Шон Стрикленд отреагировал на перепалку с Иэном Гэрри в соцсетях.
«Этот ублюдок сделал аккаунт приватным! Не могу сдержать смех. Вы слишком сильно буллили его», – написал в соцсетях чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд.
Стрикленд посоветовал Гэрри развестись: «Твоя девушка – суккуб... Ее бывший муж живет с вами, ты взял его фамилию. Беги, братан!»
Гэрри – Стрикленду: «Если ты продолжишь распространять эту ложь, то я обвиню тебя в преследовании и дискредитации личности. Я предупредил»
В прошлом у меня были очень тяжёлые отношения. В них присутствовало физическое насилие и словесные унижения. Однажды я получил несколько ударов по лицу без какой-либо причины… И это я ещё не говорю о постоянных изменах…» — написал Стрикленд в социальных сетях.... вот он плачет в интервью о том что жена его унижала и изменяла... так что не Стрикленду лезть в чужую семью