Средневес UFC Аллен сообщил, что Иэна Гэрри нокаутировали на тренировке: «Не буду говорить, кто это сделал»

Теги UFC MMA Робби Лоулер Майкл Чендлер Висенте Луке Гилберт Бернс Иэн Гэрри Бокс/MMA/UFC

Непобежденного полусредневеса UFC Иэна Гэрри нокаутировали на тренировке.

«В зале Kill Cliff все записывают, так что знайте, что есть видео, на котором Гэрри нокаутируют.

Иэн знает, какое имя не следует называть, чтобы не выдать себя. Не собираюсь ничего разглашать, просто знаю, что в зале есть человек, который его вырубил.

Меня очень раздражает поведение Гэрри: как много он болтает и говорит об успехах в спаррингах. Трудно подобрать слова, чтобы выразить, насколько глупые эти поступки.

Чувствую, что Иэн – хороший парень, но сейчас он проходит проверку славой», – сказал средневес UFC Брендан Аллен.

Напомним, что в ночь на 17 декабря Иэн Гэрри подерется с Висенте Луке на UFC 296.

В зале Kill Cliff занимаются бойцы UFC Висенте Луке, Майкл Чендлер, Гилберт Бернс и бывший чемпион UFC Робби Лоулер.

Стрикленд посоветовал Гэрри развестись: «Твоя девушка – суккуб... Ее бывший муж живет с вами, ты взял его фамилию. Беги, братан!»

Гэрри – Стрикленду: «Если ты продолжишь распространять эту ложь, то я обвиню тебя в преследовании и дискредитации личности. Я предупредил»

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7 комментариев
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rude.
Бывший муж нынешней жены?
+8
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LetTong
Возможно Шавкат или Бернс
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Валерий Золотарев
Ну теперь осталось пригласить этого чувака в семью.
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rude.
Этот Гэрри крайне неприятен, но в чем новость то? В кэмпах постоянно друг друга все рубают, парни спаррингуют на фоне определенных нагрузок, велик шанс быть посланным в нокаут. За свои выступления на любительском ринге меня ни разу даже в нокдаун не отправляли, но сколько роняли на тренировках...Бывало короче) В любом случае, говорить о том что происходит в кэмпах, не принято, к чему это все...
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Алексей Тихий
Лоулер или Чендлер
потушили наверняка)
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Fizkultprivet
Откуда об этом знает Аллен, если он в этом зале не занимается? Кто-то выносит сор из избы?
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Мяти
Особенно Шон Стрикленд хорошо проверяет его. Слава она такааая... зараза
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