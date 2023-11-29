Средневес UFC Аллен сообщил, что Иэна Гэрри нокаутировали на тренировке: «Не буду говорить, кто это сделал»

Непобежденного полусредневеса UFC Иэна Гэрри нокаутировали на тренировке.

«В зале Kill Cliff все записывают, так что знайте, что есть видео, на котором Гэрри нокаутируют.

Иэн знает, какое имя не следует называть, чтобы не выдать себя. Не собираюсь ничего разглашать, просто знаю, что в зале есть человек, который его вырубил.

Меня очень раздражает поведение Гэрри: как много он болтает и говорит об успехах в спаррингах. Трудно подобрать слова, чтобы выразить, насколько глупые эти поступки.

Чувствую, что Иэн – хороший парень, но сейчас он проходит проверку славой», – сказал средневес UFC Брендан Аллен.

Напомним, что в ночь на 17 декабря Иэн Гэрри подерется с Висенте Луке на UFC 296.

В зале Kill Cliff занимаются бойцы UFC Висенте Луке, , и бывший чемпион UFC Робби Лоулер.

Стрикленд посоветовал Гэрри развестись: «Твоя девушка – суккуб... Ее бывший муж живет с вами, ты взял его фамилию. Беги, братан!»

Гэрри – Стрикленду: «Если ты продолжишь распространять эту ложь, то я обвиню тебя в преследовании и дискредитации личности. Я предупредил»