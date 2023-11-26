Гэрри – Стрикленду: «Если ты продолжишь распространять эту ложь, то я обвиню тебя в преследовании и дискредитации личности. Я предупредил»

Теги UFC MMA Шон Стрикленд Иэн Гэрри Бокс/MMA/UFC

Иэн Гэрри пригрозил судом Шону Стрикленду.

«Если ты продолжишь распространять эту ложь, то я обвиню тебя в преследовании и дискредитации личности. Тебе стоит удалить эти заявления. Шон, то, что ты делаешь – это распространение ненависти, лжи и домогательств. Я тебя предупредил», – написал Гэрри Стрикленду.

Стрикленд посоветовал Гэрри развестись: «Твоя девушка – суккуб... Ее бывший муж живет с вами, ты взял его фамилию. Беги, братан!»

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17 комментариев

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mario-romario
Вот вам и последователь конора🤦‍♂️
Конор когда то угрожал кому то судом? Какой же мерзкий этот Гарри, надеюсь молчаливый убийца ему в будку напихает😁
+29
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+28
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Владимир Виртуалкин
только это писала как раз таки эта жена суккуб
+24
-1
+23
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Born is the King
Видно ему жена написала, а бывший муж редактировал)
+18
0
+18
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Андерлехт Брюггевич
и это недоразумение второй конор?
+16
-1
+15
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rude.
Ответ mario-romario
Вот вам и последователь конора🤦‍♂️ Конор когда то угрожал кому то судом? Какой же мерзкий этот Гарри, надеюсь молчаливый убийца ему в будку напихает😁
100%
Чувак сломался на не самом жестком трештоке. Заплакал и грозиться мусорнутся.
+17
-3
+14
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feanor
Надеюсь, жена вернет ему телефон
+9
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Зверёк
Стриклэнд застрикил эту жалкую пародию на Конора😆
+6
-1
+5
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persk
Ответ Александр Степанов
Дико извиняюсь, а с каких пор действовать по закону - мерзко?
Когда трешток - часть твоей работы и ты сам этим занимаешься по мере сил и умственных способностей, а потом рвешься и бежишь в полицию - наверное всё же не очень. Хотя, может, их судебные тёрки тоже будут частью трештока :)
+4
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+4
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rdm39
Это тот самый Иэн «Конор для бедных» Гарри?
Отпинал 70 летнего Нила Мэгни и думает, что круче него только яйца и Олег Тактаров
Зная Стрикленда, то это самое угарное и безобидное, что он мог написать
+2
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+2
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SGambler
Этим новостям, этому конфликту уже 2 дня, какие же тормоза местные новостники. А еще Джонни Уокера отменяют и обвиняют в педофилии, интересно когда до сюда дойдет эта новость.
+2
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+2
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kupezz
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justburn
Ответ Александр Степанов
Дико извиняюсь, а с каких пор действовать по закону - мерзко?
Пусть ещё потом в суд подаст за нападение в октагоне
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mario-romario
Ответ Александр Степанов
Дико извиняюсь, а с каких пор действовать по закону - мерзко?
Она просто ведет себя как баба. А закон не всегда прав.
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Dimitrvs Pxtrovs
Ответ Александр Степанов
Дико извиняюсь, а с каких пор действовать по закону - мерзко?
Всю жизнь так было
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kupezz
Ответ TITUL
Зачем это сюда писать ?
Только увидел в соцсети. Хотел поделиться.
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