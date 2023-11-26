Гэрри – Стрикленду: «Если ты продолжишь распространять эту ложь, то я обвиню тебя в преследовании и дискредитации личности. Я предупредил»
Иэн Гэрри пригрозил судом Шону Стрикленду.
«Если ты продолжишь распространять эту ложь, то я обвиню тебя в преследовании и дискредитации личности. Тебе стоит удалить эти заявления. Шон, то, что ты делаешь – это распространение ненависти, лжи и домогательств. Я тебя предупредил», – написал Гэрри Стрикленду.
Стрикленд посоветовал Гэрри развестись: «Твоя девушка – суккуб... Ее бывший муж живет с вами, ты взял его фамилию. Беги, братан!»
Брендан Аллен: «Знаю, что сильнее Стрикленда. Надеюсь, UFC понимает, что я стану следующей звездой»
Конор когда то угрожал кому то судом? Какой же мерзкий этот Гарри, надеюсь молчаливый убийца ему в будку напихает😁
Чувак сломался на не самом жестком трештоке. Заплакал и грозиться мусорнутся.
Отпинал 70 летнего Нила Мэгни и думает, что круче него только яйца и Олег Тактаров
Зная Стрикленда, то это самое угарное и безобидное, что он мог написать