Гэрри – Стрикленду: «Если ты продолжишь распространять эту ложь, то я обвиню тебя в преследовании и дискредитации личности. Я предупредил»

Иэн Гэрри пригрозил судом Шону Стрикленду.

«Если ты продолжишь распространять эту ложь, то я обвиню тебя в преследовании и дискредитации личности. Тебе стоит удалить эти заявления. Шон, то, что ты делаешь – это распространение ненависти, лжи и домогательств. Я тебя предупредил», – написал Гэрри Стрикленду.

Стрикленд посоветовал Гэрри развестись: «Твоя девушка – суккуб... Ее бывший муж живет с вами, ты взял его фамилию. Беги, братан!»

Брендан Аллен: «Знаю, что сильнее Стрикленда. Надеюсь, UFC понимает, что я стану следующей звездой»