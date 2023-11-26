Стрикленд посоветовал Гэрри развестись: «Твоя девушка – суккуб... Ее бывший муж живет с вами, ты взял его фамилию. Беги, братан!»

Теги UFC MMA Шон Стрикленд Иэн Гэрри Бокс/MMA/UFC

Шон Стрикленд высмеял брак Иэна Гэрри.

«Знаете, я никогда не обсуждаю девушек бойцов, но, черт возьми.... Мне почти жаль Иэна Гэрри... Братан, твоя девушка – суккуб... Прости, но такое однажды случается с каждым из нас. Тебя обманули. Надеюсь, у вас хороший брачный договор...

Я помню, как встретил тебя с этой девочкой в Нью-Йорке, и уже тогда подумал, что с ней что-то не так. Она странно себя вела. Теперь я знаю, что тебе 26 лет, а ей 40. Она написала книгу о том, как закадрить молодого парня. Ее бывший муж живет с вами, ты взял его фамилию.

Беги, братан! ММА-сообщество поддерживает тебя, Гэрри», – сказал чемпион UFC Шон Стрикленд.

Брендан Аллен: «Знаю, что сильнее Стрикленда. Надеюсь, UFC понимает, что я стану следующей звездой»

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18 комментариев

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justburn
Ответ Born is the King
В соцсетях много опросов по поводу кто более мерзкий Гэрри или Пэдди. Думаю по сравнению с Гэрри Пэдди просто эталон адекватности
Да Пимблетт вроде довольно адекватный и простой парень (не признавал, что проиграл последний бой и его вытащили? ну такое бывает, редко бойцы готовы озвучить это на публике). А других косяков за ним замечено не было. Болтливый, эксцентричный - это часть игры, а за пределами октагона он свойский парень, в интернете много видео. Бомжей за деньги отжиматься не заставлял

Если что - ни разу не его фанат и в ближайшем бою буду за Тони
+27
-5
+22
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rude.
Все вспомнили ту серию Саус Парка?)
+15
-1
+14
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Born is the King
В соцсетях много опросов по поводу кто более мерзкий Гэрри или Пэдди. Думаю по сравнению с Гэрри Пэдди просто эталон адекватности
+17
-4
+13
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madtank
Ответ Born is the King
В соцсетях много опросов по поводу кто более мерзкий Гэрри или Пэдди. Думаю по сравнению с Гэрри Пэдди просто эталон адекватности
Пэдди хотя бы на Биттлов похож и Тефтелька его на плечах носила.
+7
0
+7
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SEVEN_
Ответ rude.
Так и называется по-моему, Суккуб)
Есть три песят?)
+6
0
+6
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Джони Му
Скорей бы прессуха со Стриклендом!
Просто кадр))
+4
0
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Мяти
Шон прикольно пожалел Иэна Гэрри)
+4
0
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MaitreML
Иэн Кукколдчадо Гэрри
+4
0
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Вячеслав Тотров
семья у них хоть и бразильско- ирландская,но думаю шведский флаг над кроватью висит
+4
0
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rude.
Ответ Born is the King
В соцсетях много опросов по поводу кто более мерзкий Гэрри или Пэдди. Думаю по сравнению с Гэрри Пэдди просто эталон адекватности
Та Пэдди прикольный чувак. Я смотрел с ним видео где он с военными тренил, очень уважительно себя вел. Просто у UFC были явно планы на него и он стал заложником ситуации.
+3
0
+3
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PatologoanatoM
Ответ Fizkultprivet
Правда бывший муж с ними живёт или это иносказательно?
Он вроде его диетолог
+2
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SEVEN_
Ответ rude.
Так и называется по-моему, Суккуб)
Надо глянуть😁
+2
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rude.
Ответ SEVEN_
Как серия называется?
Так и называется по-моему, Суккуб)
+1
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SEVEN_
Ответ rude.
Все вспомнили ту серию Саус Парка?)
Как серия называется?
+1
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Fizkultprivet
Правда бывший муж с ними живёт или это иносказательно?
+1
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Romuliq
Куколдизм(
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Евгений Цыбульников
Там Гэрри уже в суд пригрозил подать..)
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justburn
Ответ rude.
Та Пэдди прикольный чувак. Я смотрел с ним видео где он с военными тренил, очень уважительно себя вел. Просто у UFC были явно планы на него и он стал заложником ситуации.
Ага, интересно было глянуть, он там с пяток подряд заборол?)
0
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