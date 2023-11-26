Шон Стрикленд высмеял брак Иэна Гэрри.

«Знаете, я никогда не обсуждаю девушек бойцов, но, черт возьми.... Мне почти жаль Иэна Гэрри... Братан, твоя девушка – суккуб... Прости, но такое однажды случается с каждым из нас. Тебя обманули. Надеюсь, у вас хороший брачный договор...

Я помню, как встретил тебя с этой девочкой в Нью-Йорке, и уже тогда подумал, что с ней что-то не так. Она странно себя вела. Теперь я знаю, что тебе 26 лет, а ей 40. Она написала книгу о том, как закадрить молодого парня. Ее бывший муж живет с вами, ты взял его фамилию.

Беги, братан! ММА-сообщество поддерживает тебя, Гэрри», – сказал чемпион UFC Шон Стрикленд.

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