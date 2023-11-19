Брендан Аллен: «Знаю, что сильнее Стрикленда. Надеюсь, UFC понимает, что я стану следующей звездой»

Теги UFC MMA Шон Стрикленд Бокс/MMA/UFC

Брендан Аллен хочет поединок с Шоном Стриклендом.

«Надеюсь, UFC понимает, что я стану следующей звездой. Я дрался в октагоне с Шоном [Стриклендом]. Я был слишком молод и психически незрелым. Но до сих пор думаю, что выигрывал тот бой (Стрикленд выиграл нокаутом во втором раунде – примечание Sports.ru). Просто он поймал меня. Я рад, что он теперь чемпион.

Поздравляю Шона. Думаю, что он хороший парень, несмотря на все эти нелепые выходки. В глубине души я знаю, что лучше его. Посмотрим, что произойдет», – заявил боец UFC Брендан Аллен.

Напомним, что Аллен победил Крейга удушающим приемом в третьем раунде на UFC Fight Night 232. Это его шестая победа подряд в промоушене.

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2 комментария

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Арни Терминатор
пока наслаждайтесь а потом придётся отойти когда дагестанцы подтянутся))
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