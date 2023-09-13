Уайт – о возвращении Конора: «Без понятия. Когда мы об этом объявим, тогда и решим, что будет»

Дана Уайт заявил, что не знает, где будет драться Конор Макгрегор в случае возвращения.

«В каком весе состоится возвращение Конора? Не имею ни малейшего представления.

Поживем – увидим. Когда мы объявим о возвращении Конора, мы посмотрим на окружающую действительность», – сказал президент UFC Дана Уайт.

в последний раз дрался летом 2021 года, проиграв техническим нокаутом (перелом ноги) .

Уайт – о слиянии UFC и WWE: «Это похоже на крупнейшую сделку в истории спорта»

Уайт – о победе Стрикленда: «Когда огласили счет, мы увидели такого Шона, каким он не был прежде»

Работал барменом, жил в подвале ресторана, а потом создал TOP DOG. Смотрите эпизод «Один на один» с «Регбистом» по промокоду SPORTS