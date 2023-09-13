Уайт – о возвращении Конора: «Без понятия. Когда мы об этом объявим, тогда и решим, что будет»

Теги UFC Дана Уайт MMA легкий вес (MMA) Дастин Порье Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт заявил, что не знает, где будет драться Конор Макгрегор в случае возвращения.

«В каком весе состоится возвращение Конора? Не имею ни малейшего представления.

Поживем – увидим. Когда мы объявим о возвращении Конора, мы посмотрим на окружающую действительность», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Конор Макгрегор в последний раз дрался летом 2021 года, проиграв техническим нокаутом (перелом ноги) Дастину Порье.

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