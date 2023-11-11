Дана Уайт: «Конор готов к возвращению. Он может подраться летом следующего года»

Дана Уайт рассказал, когда состоится следующий поединок Конора Макгрегора.

«У Конора все отлично, он полностью готов к возвращению. Правда, ему придется пройти шестимесячный период тестирования на допинг. Думаю, он подерется летом следующего года. Это вполне реалистично», – сказал президент UFC Дана Уайт.

не выходил в октагон с июля 2021 года, когда сломал ногу в бою с .

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