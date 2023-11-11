Дана Уайт: «Конор готов к возвращению. Он может подраться летом следующего года»

Теги UFC Дана Уайт MMA Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт рассказал, когда состоится следующий поединок Конора Макгрегора.

«У Конора все отлично, он полностью готов к возвращению. Правда, ему придется пройти шестимесячный период тестирования на допинг. Думаю, он подерется летом следующего года. Это вполне реалистично», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Макгрегор не выходил в октагон с июля 2021 года, когда сломал ногу в бою с Дастином Порье.

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5 комментариев

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Rjcnbr
Как там дела у Чендлера?
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<~Inter~>
что за сказки про 6 месяцев, когда Дана сам отказался от USADA
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Yerkebulan
На юбилейном UFC 300 думаю проведет последний бой в карьере
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СвинопаС
Да уж. Он был готов в декабре Чендлера поучить манерам. А хлебнув пропера готов прямо сразу выскочить в клетку раз на раз с любым... потом правда удаляет сообщения :)
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Джони Му
Ответ <~Inter~>
что за сказки про 6 месяцев, когда Дана сам отказался от USADA
Они с января будут сотрудничать с другим антидопинговым агентством
+1
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