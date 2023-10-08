Уайт заявил, что Конор подал бумаги на возвращение в пул USADA
Дана Уайт заявил, что Конор Макгрегор близок к возвращению в пул USADA.
Слова президента UFC Даны Уайта передает журналист TSN Sports Аарон Бронстетер. Конор Макгрегор может оказаться в списках USADA уже 9 октября.
Напомним, что последний раз он дрался летом 2021 года, проиграв техническим нокаутом (перелом ноги) Дастину Порье.
Уайт считает, что Showtime несет убытки: «Они не хотят оставаться в Bellator, не развиваются в боксе. Возможно, нет денег»
Уайт – о возвращении Конора: «Без понятия. Когда мы об этом объявим, тогда и решим, что будет»
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