Уайт заявил, что Конор подал бумаги на возвращение в пул USADA

Теги UFC Дана Уайт MMA Дастин Порье Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт заявил, что Конор Макгрегор близок к возвращению в пул USADA.

Слова президента UFC Даны Уайта передает журналист TSN Sports Аарон Бронстетер. Конор Макгрегор может оказаться в списках USADA уже 9 октября.

Напомним, что последний раз он дрался летом 2021 года, проиграв техническим нокаутом (перелом ноги) Дастину Порье.

Уайт считает, что Showtime несет убытки: «Они не хотят оставаться в Bellator, не развиваются в боксе. Возможно, нет денег»

Уайт – о возвращении Конора: «Без понятия. Когда мы об этом объявим, тогда и решим, что будет»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий