Бой Нурмагомедова и Сэндхагена в главном событии UFC Fight Night в разработке на 11 февраля (Full Send)

Теги легчайший вес UFC Дана Уайт MMA Ти Джей Диллашоу Петр Ян Умар Нурмагомедов Кори Сэндхаген Роб Фонт Бокс/MMA/UFC

Умар Нурмагомедов и Кори Сэндхаген могут подраться 11 февраля.

Об этом стало известно после выхода подкаста Full Send с участием президента UFC Даны Уайта.

Бой Умара Нурмагомедова и Кори Сэндхэгена может стать главным событием турнира UFC Fight Night, который состоится в Лас-Вегасе (Невада) в ночь на 11 февраля.

Нурмагомедов (16-0) идет на серии из четырех побед в UFC: последний раз он дрался в январе-2023, когда победил Раони Барселоса.

Сэндхэген победил в трех последних боях, закрыв проигрыши Петру Яну и Ти Джею Диллашоу. Последний раз Кори дрался в августе-2023, когда победил Роба Фонта.

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11 комментариев
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We are Arsenal
Кори - топ. Если Умар пройдет Сэндхагена можно уже будет думать о чемпионстве. Очень крутой бой должен быть.
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Axmat Cecenov
Ответ j30
а почему за пояс дерется вера а не сэндхаген который победил веру
Потому что чемпион хотел реванша
+5
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+5
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j30
а почему за пояс дерется вера а не сэндхаген который победил веру
+5
-1
+4
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barcelonistas
Круто, реальный претендент на чемпионство если победит
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rude.
Ответ j30
а почему за пояс дерется вера а не сэндхаген который победил веру
Потому что UFC это не только спорт, но и шоу, и бизнес. У сахарка и Веры есть личная история, это яркий стилистический бой который продастся, плюс личное желание чемпиона. Сендмен буднично бы закамшотил сахарную голову и все...Промоушен пытается с каждого чемпа что-то выжать.
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Vanek1411
Ответ j30
с каких пор чемпионы решают с кем драться? а если бы вера был на серии поражений или вне топ 15 все равно дали бы реванш?
Биспинг провёл первую защиту пояса против 13 номера пенсионера Хендерсона на серии 2-3 в последних боях. Как Дана и его карман захотят, так и будет.
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Bayern Munich
Вот это да, хотя оба мне очень симпатизируют, но буду болеть за Умара
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il buono
Ответ Axmat Cecenov
Потому что чемпион хотел реванша
Тут должен был дан отве от Даны: мало ли что чемпион хочет
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Axmat Cecenov
Ответ j30
с каких пор чемпионы решают с кем драться? а если бы вера был на серии поражений или вне топ 15 все равно дали бы реванш?
Чемпионы бывают разными. О’Мели , хорошо продаётся , поэтому ему разрешать выбирать соперника. Или Мераб, незаслуживает биться с Шоном? Вот Эдвардсу недали возможность отказаться от боя с Колби.
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Bayern Munich
Ответ j30
с каких пор чемпионы решают с кем драться? а если бы вера был на серии поражений или вне топ 15 все равно дали бы реванш?
Ещё как дали бы, ты что думаешь сейчас они дадут ему Кори против которого он врядли выйграет
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