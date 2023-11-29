Бой Нурмагомедова и Сэндхагена в главном событии UFC Fight Night в разработке на 11 февраля (Full Send)
Умар Нурмагомедов и Кори Сэндхаген могут подраться 11 февраля.
Об этом стало известно после выхода подкаста Full Send с участием президента UFC Даны Уайта.
Бой Умара Нурмагомедова и Кори Сэндхэгена может стать главным событием турнира UFC Fight Night, который состоится в Лас-Вегасе (Невада) в ночь на 11 февраля.
Нурмагомедов (16-0) идет на серии из четырех побед в UFC: последний раз он дрался в январе-2023, когда победил Раони Барселоса.
Сэндхэген победил в трех последних боях, закрыв проигрыши Петру Яну и Ти Джею Диллашоу. Последний раз Кори дрался в августе-2023, когда победил Роба Фонта.
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