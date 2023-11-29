Умар Нурмагомедов и Кори Сэндхаген могут подраться 11 февраля.

Об этом стало известно после выхода подкаста Full Send с участием президента UFC Даны Уайта.

Бой Умара Нурмагомедова и может стать главным событием турнира UFC Fight Night, который состоится в Лас-Вегасе (Невада) в ночь на 11 февраля.

Нурмагомедов (16-0) идет на серии из четырех побед в UFC: последний раз он дрался в январе-2023, когда победил Раони Барселоса.

Сэндхэген победил в трех последних боях, закрыв проигрыши и Ти Джею Диллашоу. Последний раз Кори дрался в августе-2023, когда победил .

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