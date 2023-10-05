Чендлер – о бое с Конором: «Не удивлюсь, если мы подеремся на UFC 300»

Теги UFC MMA Майкл Чендлер Конор Макгрегор UFC 300 Конор - Чендлер Бокс/MMA/UFC

Майкл Чендлер не исключает, что его бой с Конором Макгрегором пройдет на UFC 300.

«Поединок состоится, однозначно. Дата пока неизвестна, как и место. Но соперником Конора точно буду я. Если он не подерется со мной, то, скорее всего, не вернется вообще.

Я готов драться в январе, феврале, марте, апреле, мае. Мне все равно, так что посмотрим. Грядет исторический турнир. Мне ничего не говорили, но я не удивлюсь, если мы проведем бой на UFC 300», – сказал легковес Майкл Чендлер.

UFC 300 состоится в апреле. Точная дата проведения турнира будет объявлена позже.

Макгрегор надеется подраться с Чендлером в декабре: в единственном номерном турнире месяца уже анонсированы два титульника

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