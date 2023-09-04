Гилберт Бернс – о потенциальном чемпионе UFC: «Шавкат Рахмонов очень хорош»

Боец ММА Гилберт Бернс высказал мнение о том, кто может стать новым чемпионом UFC в ближайшее врем.

«Иан Гарри — через несколько лет. Отличный молодой парень, настоящий зверь. Перед своим последним боем он рассказал, что разберет оппонента — так и произошло.

Шавкат Рахмонов тоже хорош. Плюс, Джек Делла Маддалена сейчас на подъеме. Мне нравится парень из Эквадора Майкл Моралес, он идет без поражений. Абриэл Бонфим тоже жесткий. Всем ветеранам вроде Стивена Томпсона нужно держать ухо востро. Если они не придумают что-то новенькое, то свежие ребята оставят их позади.

Во мне еще есть несколько лет. Я уйду из ММА только когда проиграю 3-4 боя подряд. Серьезных травм у меня не было. Я ориентируюсь на Вандербоя, Даниэль Кормье дрался до 40. Гловер Тейшейра вообще стал чемпионом в 42 года, Перейра дерется на высоком уровне в 36 лет. У меня есть еще 2-3 года», — цитирует Бернса MMA Fighting.

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