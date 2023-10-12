Конор оскорбил Бернса: «Гилберт «Жирная лесбиянка» Дуриньо»

Теги UFC MMA Дастин Порье Конор Макгрегор Гилберт Бернс Белал Мухаммад Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор оскорбил Гилберта Бернса.

«Гилберт «Жирная лесбиянка» Дуриньо», – написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

Напомним, что в последний раз Макгрегор дрался летом 2021 года, сломав ногу в бою с Дастином Порье.

Бернс не выходил в октагон с мая 2023 года, проиграв Белалу Мухаммаду.

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3 комментария

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Артем Пупышев
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Artur Smith
Бернс убьет его
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