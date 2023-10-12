Конор оскорбил Бернса: «Гилберт «Жирная лесбиянка» Дуриньо»

Конор Макгрегор оскорбил Гилберта Бернса.

« «Жирная лесбиянка» Дуриньо», – написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

Напомним, что в последний раз Макгрегор дрался летом 2021 года, сломав ногу в бою с .

Бернс не выходил в октагон с мая 2023 года, проиграв .

Конор выложил отрывок письма от USADA: «Поздравляем с возвращением в пул тестирования»

USADA объявило о завершении работы с UFC: «Отношения стали несостоятельными из-за нашей принципиальной позиции по возвращению Макгрегора»