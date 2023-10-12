Конор оскорбил Бернса: «Гилберт «Жирная лесбиянка» Дуриньо»
Конор Макгрегор оскорбил Гилберта Бернса.
«Гилберт «Жирная лесбиянка» Дуриньо», – написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.
Напомним, что в последний раз Макгрегор дрался летом 2021 года, сломав ногу в бою с Дастином Порье.
Бернс не выходил в октагон с мая 2023 года, проиграв Белалу Мухаммаду.
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