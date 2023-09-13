Гаджиев объявил о сборе средств на бой Минеева и Исмаилова

Камил Гаджиев открыл сбор денег на организацию боя Минеева и Исмаилова.

«Сейчас пройдет бой Володи в Элисте, и мы сделаем страницу для перевода денег. Недели через две мы ее запустим, и она месяца два поработает.

Если соберем 40 миллионов рублей, то сделаем бой. А если не соберем? Значит не сделаем ничего», – сказал Камил Гаджиев.

Напомним, что и дважды дрались по правилам ММА. Первый раз бой завершился вничью, в реванше техническим нокаутом победил Минеев.

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