Гаджиев объявил о сборе средств на бой Минеева и Исмаилова

Теги AMC Fight Nights Камил Гаджиев бокс Владимир Минеев Магомед Исмаилов Бокс/MMA/UFC

Камил Гаджиев открыл сбор денег на организацию боя Минеева и Исмаилова.

«Сейчас пройдет бой Володи в Элисте, и мы сделаем страницу для перевода денег. Недели через две мы ее запустим, и она месяца два поработает.

Если соберем 40 миллионов рублей, то сделаем бой. А если не соберем? Значит не сделаем ничего», – сказал Камил Гаджиев.

Напомним, что Владимир Минеев и Магомед Исмаилов дважды дрались по правилам ММА. Первый раз бой завершился вничью, в реванше техническим нокаутом победил Минеев.

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9 комментариев

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as009595@icloud.com
А можно ли собрать тридцать лямов не сделать ничего и оставить бабло)?
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Сергей Скляров
На фронт лучше обоих отправь.. любитель ввп
+2
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No Fear
Ответ as009595@icloud.com
А можно ли собрать тридцать лямов не сделать ничего и оставить бабло)?
Нет, нельзя. Он говорил, что если сумма не соберется, то все деньги будут возвращены обратно, но данному сайту не выгодно это писать.
+1
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Алексей Иванов
Кому он нужен? Уже неинтересно
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artem klishin
бой приравнял к благотворительному сбору средств для больных детей. это ж надо
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Вячеслав Тотров
в каком государстве мы живем,что чиновники на яхтах катаются и в дворцах живут,а на бои простые люди должны деньги собирать
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Артур Лим
Может бой с Вахитовым или Левиным?
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Pa Chu
Ответ as009595@icloud.com
А можно ли собрать тридцать лямов не сделать ничего и оставить бабло)?
элегантно))
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