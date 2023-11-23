Брат Исмаилова – о бое с Минеевым по правилам бокса: «Ринг – территория Магомеда»

Брат Магомеда Исмаилова высказался о возможном бое с Владимиром Минеевым.

«Бокс – это теперь территория Магомеда. Ринг – это наша территория. Так что считайте, что это Владимир заходит на территорию моего брата.

Если по кикбоксингу, давайте считать, что кикбоксинг еще территория Владимира, но бокс – это уже наша территория.

У нас задачи нокаутировать нет, у нас стоит задача перебоксировать и не пропустить удар. Самое главное не пропустить удар.

Мы знаем, что Владимир с рук бьет хорошо, он бьющий парень. Мы же видели, как он в предыдущем поединке хорошо попал по тяжеловесу.

Он с характером, так что самое главное – не пропустить, обыграть и показать школу бокса. Можно сказать, что здесь будет бой боксера-игровика и нокаутера, и Магомед здесь будет игровиком, более скоростным боксером», – сказал брат и тренер Магомеда Исмаилова Рамазан.

Напомним, Минеев и Исмаилов дважды дрались по правилам ММА: первый бой закончился вничью, в реванше техническим нокаутом победил Владимир.

Боксерский поединок Минеев – Исмаилов может состояться весной (ТАСС)

Чемпион Европы по кикбоксингу Колтун вызвал Минеева: «С удовольствием нокаутирую Владимира»