Брат Исмаилова – о бое с Минеевым по правилам бокса: «Ринг – территория Магомеда»
Брат Магомеда Исмаилова высказался о возможном бое с Владимиром Минеевым.
«Бокс – это теперь территория Магомеда. Ринг – это наша территория. Так что считайте, что это Владимир заходит на территорию моего брата.
Если по кикбоксингу, давайте считать, что кикбоксинг еще территория Владимира, но бокс – это уже наша территория.
У нас задачи нокаутировать нет, у нас стоит задача перебоксировать и не пропустить удар. Самое главное не пропустить удар.
Мы знаем, что Владимир с рук бьет хорошо, он бьющий парень. Мы же видели, как он в предыдущем поединке хорошо попал по тяжеловесу.
Он с характером, так что самое главное – не пропустить, обыграть и показать школу бокса. Можно сказать, что здесь будет бой боксера-игровика и нокаутера, и Магомед здесь будет игровиком, более скоростным боксером», – сказал брат и тренер Магомеда Исмаилова Рамазан.
Напомним, Минеев и Исмаилов дважды дрались по правилам ММА: первый бой закончился вничью, в реванше техническим нокаутом победил Владимир.
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