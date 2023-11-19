Камил Гаджиев: «В боксерском поединке у Исмаилова нет шансов против Минеева»

Камил Гаджиев не верит, что Магомед Исмаилов победит Владимира Минеева в боксе.

«Сейчас все скажут, что Мага [Исмаилов] перебоксирует Вову [Минеева], мол он не смог убедительно выиграть. Я по-прежнему считаю, что в боксерском поединке у Магомеда Исмаилова против него шансов нет.

Когда может состояться бой? Тут надо по Минееву часы сверять, он планировал в апреле подраться в Ульяновске по кикбоксингу», – заявил президент Fight Nights Global Камил Гаджиев.

Напомним, что вчера вечером Минеев единогласным решением судей победил Ивана Штыркова в поединке по правилам кикбоксинга.

Надел футболку с Путиным, заработал 10 млн, крикнул «Слава ВДВ» – Минеев разобрался со Штырковым

Владимир Минеев: «На подготовку к реваншу со Штырковым уйдет не меньше двух месяцев. Бой состоится не в этом году»