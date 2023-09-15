Гаджиев рассказал, что Исмаилов едва не сорвал реванш с Минеевым: «Мага хотел разобраться вне клетки из-за трэштока Владимира»

Камил Гаджиев признался, что второй бой Минеева и Исмаилова мог сорваться.

« говорил, что не хочет оставлять Вову и что если они встретятся, то намерен поговорить с ним за пределами клетки. Это было перед вторым боем.

Вова позволил себе какието из ряда вон выходящие вещи в соцсетях, уже даже не трэшток. Сам же потом все удалил, потому что это перебор.

Мага сказал, что боя может и не быть, но драка должна случиться. Я его убедил, что это как снежный ком. «Люди не этого от вас ждут и не простят, если боя не будет».

Говорю: Вова же не только боец, но и пацан с уличной школой. Здесь каждый будет пытаться доказать свое. Последствия могли быть любые, и никому это не нужно.

Я очень рад, что здравый смысл восторжествовал. В итоге они подрались и оба вышли на следующий уровень», – рассказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

Напомним, что Минеев и Исмаилов дважды дрались: первый бой завершился вничью, а ревенш – победой техническим нокаутом.

Гаджиев – о слухах про обращение Емельяненко в ислам: «Очень рад, если это так, но не потому что я сам мусульманин»

Гаджиев – о гонораре Минеева за бой по кикбоксингу: «10 млн рублей? Больше»

Работал барменом, жил в подвале ресторана, а потом создал TOP DOG. Смотрите эпизод «Один на один» с «Регбистом» по промокоду SPORTS