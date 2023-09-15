Гаджиев рассказал, что Исмаилов едва не сорвал реванш с Минеевым: «Мага хотел разобраться вне клетки из-за трэштока Владимира»

Теги AMC Fight Nights Камил Гаджиев Владимир Минеев Магомед Исмаилов Исмаилов - Минеев Бокс/MMA/UFC

Камил Гаджиев признался, что второй бой Минеева и Исмаилова мог сорваться.

«Мага говорил, что не хочет оставлять Вову и что если они встретятся, то намерен поговорить с ним за пределами клетки. Это было перед вторым боем.

Вова позволил себе какието из ряда вон выходящие вещи в соцсетях, уже даже не трэшток. Сам же потом все удалил, потому что это перебор.

Мага сказал, что боя может и не быть, но драка должна случиться. Я его убедил, что это как снежный ком. «Люди не этого от вас ждут и не простят, если боя не будет».

Говорю: Вова же не только боец, но и пацан с уличной школой. Здесь каждый будет пытаться доказать свое. Последствия могли быть любые, и никому это не нужно.

Я очень рад, что здравый смысл восторжествовал. В итоге они подрались и оба вышли на следующий уровень», – рассказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

Напомним, что Минеев и Исмаилов дважды дрались: первый бой завершился вничью, а ревенш – победой Владимира техническим нокаутом.

Гаджиев – о слухах про обращение Емельяненко в ислам: «Очень рад, если это так, но не потому что я сам мусульманин»

Гаджиев – о гонораре Минеева за бой по кикбоксингу: «10 млн рублей? Больше»

Работал барменом, жил в подвале ресторана, а потом создал TOP DOG. Смотрите эпизод «Один на один» с «Регбистом» по промокоду SPORTS

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
David Rigert
навалял маге в клетке. причем нокаутом.какая разница,где?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
GaasJT
Ответ David Rigert
навалял маге в клетке. причем нокаутом.какая разница,где?
Ты не учел много Магомедов, с травматами и «аргументами».
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий