Официально: Фигейредо дебютирует в легчайшем весе UFC против Роба Фонта
Дейвисон Фигейредо подерется с Робом Фонтом.
Поединок станет соглавным событием турнира UFC Fight Night 233, который пройдет в ночь на 3 декабря в Остине (Техас).
Дейвисон Фигейредо – бывший чемпион UFC в наилегчайшем, который дебютирует в легчайшей категории. Фонт вернется в октагон после проигрыша Кори Сэндхагену в августе 2023-го.
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