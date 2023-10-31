Официально: Фигейредо дебютирует в легчайшем весе UFC против Роба Фонта

Теги легчайший вес UFC MMA Дейвисон Фигейредо Кори Сэндхаген Роб Фонт Бокс/MMA/UFC

Дейвисон Фигейредо подерется с Робом Фонтом.

Поединок станет соглавным событием турнира UFC Fight Night 233, который пройдет в ночь на 3 декабря в Остине (Техас).

Дейвисон Фигейредо – бывший чемпион UFC в наилегчайшем, который дебютирует в легчайшей категории. Фонт вернется в октагон после проигрыша Кори Сэндхагену в августе 2023-го.

Фигейредо обратился к Цукербергу: «Помогу тебе отправить эту ракету обратно в космос»

Уайт – о будущем Фигейредо: «Сначала он говорит «да», потом говорит «нет», а затем объявляет о переходе в другой вес»

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1 комментарий

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Axmat Cecenov
Там соглавный бой этого турнира это бой Грин-Хукер.
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