Официально: Фигейредо дебютирует в легчайшем весе UFC против Роба Фонта

Дейвисон Фигейредо подерется с Робом Фонтом.

Поединок станет соглавным событием турнира UFC Fight Night 233, который пройдет в ночь на 3 декабря в Остине (Техас).

– бывший чемпион UFC в наилегчайшем, который дебютирует в легчайшей категории. Фонт вернется в октагон после проигрыша в августе 2023-го.

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