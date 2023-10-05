Умар Нурмагомедов: «Вернусь в феврале или марте»
Умар Нурмагомедов назвал примерные сроки возвращения в октагон.
Летом Нурмагомедов получил травму плеча и снялся с боя против Кори Сэндхагена. В июле он перенес операцию.
«Вернусь в феврале или марте», – написал в соцсетях боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов.
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Менеджер Умара Нурмагомедова – о возвращении бойца: «Надеемся, подерется в феврале-марте»
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