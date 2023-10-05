Умар Нурмагомедов: «Вернусь в феврале или марте»

Теги легчайший вес UFC MMA Умар Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Умар Нурмагомедов назвал примерные сроки возвращения в октагон.

Летом Нурмагомедов получил травму плеча и снялся с боя против Кори Сэндхагена. В июле он перенес операцию.

«Вернусь в феврале или марте», – написал в соцсетях боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов.

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