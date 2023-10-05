Умар Нурмагомедов: «Вернусь в феврале или марте»

Умар Нурмагомедов назвал примерные сроки возвращения в октагон.

Летом Нурмагомедов получил травму плеча и снялся с боя против . В июле он перенес операцию.

«Вернусь в феврале или марте», – написал в соцсетях боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов.

Хавьер Мендес: «Умар Нурмагомедов и Шон О’Мэлли могут стать такими же звездами, как Хабиб и Конор»

Менеджер Умара Нурмагомедова – о возвращении бойца: «Надеемся, подерется в феврале-марте»