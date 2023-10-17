Обновление рейтингов UFC: Умар Нурмагомедов опустился на одну строчку в легчайшем весе
Умар Нурмагомедов потерял 11-е место в рейтинге UFC.
Позицию Умара Нурмагомедова занял Джонатан Мартинес, нокаутировавший Адриана Янеза. Теперь Нурмагомедов занимает 12-е место в легчайшем дивизионе. В последний раз Умар дрался в январе 2023 года, когда нокаутировал Раони Барселоса.
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