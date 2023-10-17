Умар Нурмагомедов потерял 11-е место в рейтинге UFC.

Позицию Умара Нурмагомедова занял Джонатан Мартинес, нокаутировавший Адриана Янеза. Теперь Нурмагомедов занимает 12-е место в легчайшем дивизионе. В последний раз Умар дрался в январе 2023 года, когда нокаутировал Раони Барселоса.

Умар Нурмагомедов: «Вернусь в феврале или марте»

Усман Нурмагомедов – о тренировках с отцом Хабиба: «Каждый раз он загонял меня и Умара на турник»