Обновление рейтингов UFC: Умар Нурмагомедов опустился на одну строчку в легчайшем весе

Теги легчайший вес UFC MMA Умар Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Умар Нурмагомедов потерял 11-е место в рейтинге UFC.

Позицию Умара Нурмагомедова занял Джонатан Мартинес, нокаутировавший Адриана Янеза. Теперь Нурмагомедов занимает 12-е место в легчайшем дивизионе. В последний раз Умар дрался в январе 2023 года, когда нокаутировал Раони Барселоса.

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