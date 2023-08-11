Умар Нурмагомедов поблагодарил UFC за помощь в восстановлении от травмы: «Я не забуду вас, ребята»

Теги легчайший вес UFC Дана Уайт MMA Умар Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Умар Нурмагомедов обратился к Дане Уайту после лечения в медицинском центре UFC.

«Хотел бы сказать большое спасибо Дане Уайту, Хантеру Кэмпбеллу и всей команде медиков UFC, а также сотрудникам Performance Institute в Лас-Вегасе.

Все были очень профессиональны, вы помогали мне после операции и на протяжении всего периода реабилитации. Я не забуду вас, ребята. Теперь нужно вернуться домой и продолжить восстановление», – сказал боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов.

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