Умар Нурмагомедов поблагодарил UFC за помощь в восстановлении от травмы: «Я не забуду вас, ребята»

Умар Нурмагомедов обратился к Дане Уайту после лечения в медицинском центре UFC.

«Хотел бы сказать большое спасибо , Хантеру Кэмпбеллу и всей команде медиков UFC, а также сотрудникам Performance Institute в Лас-Вегасе.

Все были очень профессиональны, вы помогали мне после операции и на протяжении всего периода реабилитации. Я не забуду вас, ребята. Теперь нужно вернуться домой и продолжить восстановление», – сказал боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов.

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