Менеджер Умара Нурмагомедова – о возвращении бойца: «Надеемся, подерется в феврале-марте»

Теги легчайший вес UFC MMA Умар Нурмагомедов Кори Сэндхаген Бокс/MMA/UFC

Менеджер Умара Нурмагомедова рассказал о сроках восстановления бойца.

«Умар восстанавливается, проходит курс реабилитации. Если все будет хорошо, надеемся, что он подерется в феврале-марте следующего года», – сказал менеджер бойца UFC Умара Нурмагомедова Ризван Магомедов.

Напомним, что летом 2023 года Нурмагомедов должен был подраться с Кори Сэндхагеном, но получил травму и выбыл на несколько месяцев.

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1 комментарий

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Диономис
Через 6-7 лет до титула дойдет.
+2
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+2
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