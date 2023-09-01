Менеджер Умара Нурмагомедова – о возвращении бойца: «Надеемся, подерется в феврале-марте»
Менеджер Умара Нурмагомедова рассказал о сроках восстановления бойца.
«Умар восстанавливается, проходит курс реабилитации. Если все будет хорошо, надеемся, что он подерется в феврале-марте следующего года», – сказал менеджер бойца UFC Умара Нурмагомедова Ризван Магомедов.
Напомним, что летом 2023 года Нурмагомедов должен был подраться с Кори Сэндхагеном, но получил травму и выбыл на несколько месяцев.
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