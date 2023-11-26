Веттори – о следующем сопернике: «Я в нетерпении. Хамзат? Нетаньяху? Одноглазый парень?»

Теги UFC MMA Хамзат Чимаев Марвин Веттори Бокс/MMA/UFC

Марвин Веттори перечислил имена возможных соперников в следующем бою.

«С кем буду драться дальше? Я весь в нетерпении. Хамзат [Чимаев]? Нетаньяху? Одноглазый парень? Джон Фьюри?» – написал в соцсетях пятый номер UFC Марвин Веттори.

Напомним, что последний раз Веттори дрался в июне, проиграв американцу Джареду Каннониру решением судей.

Веттори заявил, что не отказывался от боя с Чимаевым: «Кто это вообще сказал?»

Веттори назвал странным бой Адесаньи и Стрикленда: «Болею за Шона, мы друзья, но мне придется его преследовать»

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9 комментариев

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Reineke_Lis
Ответ Данила Милицын
Одноглазый парень - это он про Ливер Кинга или про Биспинга?
Про Буллета, вероятно
+27
0
+27
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SGambler
Отличный соперник для Чимаева, я считаю. Будет хорошая проверка для него в среднем весе.
+3
-1
+2
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Данила Милицын
Одноглазый парень - это он про Ливер Кинга или про Биспинга?
+1
0
+1
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Artem Kalugin
Одноглазый британец давно закончил.
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Арни Терминатор
Шара точно примет вызов.
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Мяти
Ответ Юра Г
а натаньяху кто?
Это тёзка Франклина. Марвин вот так завуалированно имел в виду, что у него заканчиваются филки, и ему без разницы с кем драться, чтобы пополнить свой банковский счет. Трудно, понимаю, но братик, а кому сейчас легко а.
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Пьяный Ёж
Ответ Данила Милицын
Одноглазый парень - это он про Ливер Кинга или про Биспинга?
Раз Нетаньяху вспомнил, то, наверное, про Моше Даяна
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Нету Нету
Ответ Данила Милицын
Одноглазый парень - это он про Ливер Кинга или про Биспинга?
мой вариант он имел ввиду Джаджал (Антихриста)
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