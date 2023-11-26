Веттори – о следующем сопернике: «Я в нетерпении. Хамзат? Нетаньяху? Одноглазый парень?»

Марвин Веттори перечислил имена возможных соперников в следующем бою.

«С кем буду драться дальше? Я весь в нетерпении. Хамзат [Чимаев]? Нетаньяху? Одноглазый парень? Джон Фьюри?» – написал в соцсетях пятый номер UFC Марвин Веттори.

Напомним, что последний раз Веттори дрался в июне, проиграв американцу Джареду Каннониру решением судей.

Веттори заявил, что не отказывался от боя с Чимаевым: «Кто это вообще сказал?»

Веттори назвал странным бой Адесаньи и Стрикленда: «Болею за Шона, мы друзья, но мне придется его преследовать»