Дмитрий Бивол: «Хочу выйти против Чарло, если он победит Канело»

Дмитрий Бивол назвал имя соперника, ради боя с которым готов сменить весовую категорию.

«Когда следующий бой? Я надеюсь, что в сентябре или октябре. Готов к любому сопернику из моей весовой категории.

Мне все равно, где пройдет поединок. Мне везде нравится драться. Если будет возможность подраться за титул, то могу спуститься во второй средний вес. Хочу выйти против Джермалла Чарло, если он победит Канело.

Не стремлюсь драться с кем-то конкретным. Я предпочитаю оставаться в своей весовой категории», – заявил чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол.

Напомним, что бой Сауля Альвареса с Джермаллом Чарло запланирован на сентябрь.

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