Джермелл Чарло – о ссоре с братом-близнецом Джермаллом: «Люблю его, но сейчас не могу разбираться с хаосом, который он устроил»

Джермелл Чарло рассказал, что не разговаривает с братом-близнецом Джермаллом.

«Когда-нибудь, надеюсь, мы снова поговорим, но сейчас я просто не в настроении разбираться с тем хаосом, который он устроил.

Если он не придет на мой бой с Канело, то никаких проблем. Он не выйдет за меня на ринг, так что это меня не задевает.

Думаю, с его стороны было достаточно моментов, запятнавших наше имя. Но я стану тем, кто исправит это.

Люблю брата и хочу для него самого лучшего и желаю, чтобы он и дальше оставался чемпионом мира», – сказал абсолютный чемпион мира по боксу .

– чемпион мира по боксу в среднем весе по версии WBC. Последний раз он дрался в 2021 году, победив Хуана Масиаса Монтьеля.

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