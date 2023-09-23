Абилхан Аманкул проведет бой с непобежденным американцем

Казахстанский профи-боксер Абилхан Аманкул (4-0, 4 КО) узнал соперника по следующему бою.

Возвращение непобежденного Аманкула состоится 30 сентября в Лас-Вегасе в андеркарде вечера бокса Сауль «Канело» Альварес — Джермелл Чарло. Оппонентом станет так же не знающий поражений американец Джошон Джеймс (7-0-1, 4 КО). Поединок второго среднего веса рассчитан на шесть раундов.

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Шавкат Рахмонов узнал дату и соперника по следующему бою