Бек Нурмаганбет нокаутировал соперника в карде Канело – Чарло

Казахстанский боксер Бек Нурмаганбет (10-0, 8 КО) выступил на вечере бокса в Лас-Вегасе (США) в андеркарде боя Сауль «Канело» Альварес — Джермелл Чарло.

Нурмаганбет вышел на ринг с нигерийцем Абимболой Осундаиро (5-0, 3 КО). Этот бой закончился победой казахстанца техническим нокаутом в третьем раунде.

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