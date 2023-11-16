Конор похвалил дю Плесси: «Солидный боец! Жду продолжения его истории»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Конор Макгрегор Шон Стрикленд Дрикус дю Плесси UFC 297 Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор похвалил Дрикуса дю Плесси.

«Дрикус дю Плесси? Солидный боец! С нетерпением жду продолжения его истории. Африка уже давно поставляет качественных бойцов», – написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

Дю Плесси – претендент на титул UFC в среднем весе. В январе-2024 он подерется с Шоном Стриклендом на турнире UFC 297.

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