Конор похвалил дю Плесси: «Солидный боец! Жду продолжения его истории»

Конор Макгрегор похвалил Дрикуса дю Плесси.

«Дрикус дю Плесси? Солидный боец! С нетерпением жду продолжения его истории. Африка уже давно поставляет качественных бойцов», – написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

Дю Плесси – претендент на титул UFC в среднем весе. В январе-2024 он подерется с на турнире UFC 297.

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