Конор похвалил дю Плесси: «Солидный боец! Жду продолжения его истории»
Конор Макгрегор похвалил Дрикуса дю Плесси.
«Дрикус дю Плесси? Солидный боец! С нетерпением жду продолжения его истории. Африка уже давно поставляет качественных бойцов», – написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.
Дю Плесси – претендент на титул UFC в среднем весе. В январе-2024 он подерется с Шоном Стриклендом на турнире UFC 297.
Чимаев отказался от титульного боя на UFC 297: «У меня маленькие травмы. С ними не получится подготовиться»
Хамзат Чимаев: «Хотел бы взять реванш у дю Плесси за моего друга, Даррена Тилла»
Комментарии