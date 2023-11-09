Мокаев вызвал Морено: «Слышал, тебе нужен соперник на 25 февраля. Давай сделаем это!»

Теги наилегчайший вес UFC MMA Брэндон Морено Мухаммад Мокаев Алешандре Пантожа Бокс/MMA/UFC

Мухаммад Мокаев вызвал на бой Брэндона Морено.

«Слышал, что тебе нужен соперник на 25 февраля. Знаю, что мексиканцы – крепкие люди, так что давай сделаем это!

Я буду в Мексике, так что дайте мне знать», – написал в соцсетях рейтинговый боец наилегчайшего веса UFC Мухаммад Мокаев.

Морено в 2023 году утратил титул чемпиона UFC, проиграв Алешандре Пантоже. Мокаев в октябре-2023 победил Тима Эллиотта.

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6 комментариев

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Сиражудин Халало
Ответ Купаж
Как бы было классно, если бы Брендан принял бой и наконец-то показал этому зазнайке его место (Эллиотт был так близок, но увы.
Не расстраивайся! Может кто нибудь когда нибудь😃
+2
-1
+1
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Купаж
Как бы было классно, если бы Брендан принял бой и наконец-то показал этому зазнайке его место (Эллиотт был так близок, но увы.
+1
-1
0
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Леонид Матросов
Что у них за любимая фраза Давай сделаем это?. Словарный запас ограничен?
0
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космонавт на дереве
Ответ Купаж
Думается мне, что любой топчик - вполне себе. Старик Эллиотт со своей борцовской базой показал, что Мокаев переоценен. Скоро поезд хайпа пойдет под откос, жду)
что он показал? что нельзя пробить головой канвас?
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