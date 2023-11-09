Мокаев вызвал Морено: «Слышал, тебе нужен соперник на 25 февраля. Давай сделаем это!»

Мухаммад Мокаев вызвал на бой Брэндона Морено.

«Слышал, что тебе нужен соперник на 25 февраля. Знаю, что мексиканцы – крепкие люди, так что давай сделаем это!

Я буду в Мексике, так что дайте мне знать», – написал в соцсетях рейтинговый боец наилегчайшего веса UFC Мухаммад Мокаев.

в 2023 году утратил титул чемпиона UFC, проиграв . Мокаев в октябре-2023 победил Тима Эллиотта.

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