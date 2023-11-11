Мухаммад Мокаев: «Аспиналл финиширует Павловича во втором раунде»

Теги UFC MMA Сергей Павлович Мухаммад Мокаев Том Аспиналл Павлович - Аспиналл Бокс/MMA/UFC

Мухаммад Мокаев дал прогноз на бой Сергея Павловича и Тома Аспиналла.

Напомним, что поединок состоится в ночь на 12 ноября в соглавном событии UFC 295. Бойцы разыграют временное чемпионство промоушена в тяжелом весе.

«Аспиналл финиширует его во втором раунде», – написал в соцсетях боец UFC Мухаммад Мокаев.

Единственное поражение в карьере Павловича – от легенды MMA. Кажется, виновата акклиматизация

«Большой Том». Мокаев опубликовал фото Аспиналла в футболке с надписью «Дагестан»

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stalnoi
хочу видеть его лицо после боя🥲Серега вперед👊
+22
-2
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Fizkultprivet
А если не финиширует или не во втором? Тогда балабол официальный?
+16
-4
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Born is the King
Что это за ноунейм? И почему он на ветке Бокс/ЮФС
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
artem21
Скоро финишируют самого мокаева. Абсолютно средний боец.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Сухин
«Я думаю, что Том Аспиналл может выиграть этот бой [с Павловичем]. Он — очень хороший ударник. Павлович — тоже не шутка. Можно было бы сказать, что шансы — 50 на 50, но я знаю, как тренируется Том. Я видел, как он тренируется. Тома я знаю с 12 лет, его отец — мой первый тренер по джиу-джитсу. Том был мне очень близким человеком, постоянно довозил меня домой, когда шли дожди.

Я помню, он охранником работал. У нас тренировка в 21.00 заканчивалась, а в 22.00 у него работа была охранником в клубе до трех утра. Он меня еще успевал до дома довезти и вернуться обратно на работу после нашей тренировки. В течение трех лет он так делал, когда дожди шли. Он — пацан семейный, в его жизни нет наркотиков, алкоголя. Для англичанина он — хороший пацан. Я хочу, чтобы он стал чемпионом», — сказал Мокаев.

Если учесть этот отрывок другого интервью, то нет ничего удивительного, что он топит за Аспиналла.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
los merengues
Ответ Дмитрий Дашковский
Комментарий удален модератором
С чего вдруг он должен затыкать рот, Митенька? Аспиналл его друг вообще-то.
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
daniyar_zh
Мокаев, интересный персонаж, который пытается “усидеть” на двух стульях.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Fizkultprivet
Ответ Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Как и 90% "россиян" которые орали, что Хабиб проиграет Конору
Лишь малая часть россиян вообще смотрит мма, еще меньше смотрят именно юфс, лично я болел за Хабиба в том бою. Так что наверное имелось в виду 90% комментаторов спортса, так тут вообще специфическая публика... Пишешь например, что в Москве хоть и есть геи, но свои "парады гордости" им запрещено проводить, а комментаторы спортса минусуют)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Дашковский
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Всеволод Бобров
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мага осторожный
шорт англо-дагестанский
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рашид Алыпкачев
Павлович !!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Орбит Орбит
Ответ Fizkultprivet
Лишь малая часть россиян вообще смотрит мма, еще меньше смотрят именно юфс, лично я болел за Хабиба в том бою. Так что наверное имелось в виду 90% комментаторов спортса, так тут вообще специфическая публика... Пишешь например, что в Москве хоть и есть геи, но свои "парады гордости" им запрещено проводить, а комментаторы спортса минусуют)
не понимаю, ты гей или они?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Мельников
Ответ Дмитрий Сухин
«Я думаю, что Том Аспиналл может выиграть этот бой [с Павловичем]. Он — очень хороший ударник. Павлович — тоже не шутка. Можно было бы сказать, что шансы — 50 на 50, но я знаю, как тренируется Том. Я видел, как он тренируется. Тома я знаю с 12 лет, его отец — мой первый тренер по джиу-джитсу. Том был мне очень близким человеком, постоянно довозил меня домой, когда шли дожди. Я помню, он охранником работал. У нас тренировка в 21.00 заканчивалась, а в 22.00 у него работа была охранником в клубе до трех утра. Он меня еще успевал до дома довезти и вернуться обратно на работу после нашей тренировки. В течение трех лет он так делал, когда дожди шли. Он — пацан семейный, в его жизни нет наркотиков, алкоголя. Для англичанина он — хороший пацан. Я хочу, чтобы он стал чемпионом», — сказал Мокаев. Если учесть этот отрывок другого интервью, то нет ничего удивительного, что он топит за Аспиналла.
Конечно, парни росли вместе, да и Мокаев- британец.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий