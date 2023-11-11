Мухаммад Мокаев: «Аспиналл финиширует Павловича во втором раунде»

Мухаммад Мокаев дал прогноз на бой Сергея Павловича и Тома Аспиналла.

Напомним, что поединок состоится в ночь на 12 ноября в соглавном событии UFC 295. Бойцы разыграют временное чемпионство промоушена в тяжелом весе.

« финиширует его во втором раунде», – написал в соцсетях боец UFC Мухаммад Мокаев.

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