Мухаммад Мокаев: «Аспиналл финиширует Павловича во втором раунде»
Мухаммад Мокаев дал прогноз на бой Сергея Павловича и Тома Аспиналла.
Напомним, что поединок состоится в ночь на 12 ноября в соглавном событии UFC 295. Бойцы разыграют временное чемпионство промоушена в тяжелом весе.
«Аспиналл финиширует его во втором раунде», – написал в соцсетях боец UFC Мухаммад Мокаев.
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Я помню, он охранником работал. У нас тренировка в 21.00 заканчивалась, а в 22.00 у него работа была охранником в клубе до трех утра. Он меня еще успевал до дома довезти и вернуться обратно на работу после нашей тренировки. В течение трех лет он так делал, когда дожди шли. Он — пацан семейный, в его жизни нет наркотиков, алкоголя. Для англичанина он — хороший пацан. Я хочу, чтобы он стал чемпионом», — сказал Мокаев.
Если учесть этот отрывок другого интервью, то нет ничего удивительного, что он топит за Аспиналла.