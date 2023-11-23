Мокаев вызвал израильского легковеса, пожелавшего смерти всем жителям Газы: «Я разобью ему лицо»

Мухаммад Мокаев вызвал израильского бойца, пожелавшего смерти жителям Сектора Газа.

Израильский легковес Орон Кахлон, выступавший в и Претендентской серии Даны Уайта, написал в соцсетях: «Желаю смерти в страшных муках каждому, кто живет в Газе. Возмездие грядет».

«UFC, пожалуйста, дайте мне этого парня. Он не из моего дивизиона, но мне плевать. Я поднимусь в весе и разобью ему лицо», – отреагировал на высказывание Кахлона боец наилегчайшего веса UFC Мухаммад Мокаев.

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