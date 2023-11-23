Мокаев вызвал израильского легковеса, пожелавшего смерти всем жителям Газы: «Я разобью ему лицо»
Мухаммад Мокаев вызвал израильского бойца, пожелавшего смерти жителям Сектора Газа.
Израильский легковес Орон Кахлон, выступавший в Bellator и Претендентской серии Даны Уайта, написал в соцсетях: «Желаю смерти в страшных муках каждому, кто живет в Газе. Возмездие грядет».
«UFC, пожалуйста, дайте мне этого парня. Он не из моего дивизиона, но мне плевать. Я поднимусь в весе и разобью ему лицо», – отреагировал на высказывание Кахлона боец наилегчайшего веса UFC Мухаммад Мокаев.
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Мухаммад Мокаев: «Тем, кто называет меня русофобом, стоит знать, что Том Аспиналл и его отец тренировали меня с 12 лет»
Получается типа по вере трогать нельзя, а территориальное местонахождение пофиг?)
А по факту там уже давно идёт чемпионат по ЖабоГадюкингу между арабами и евреями. Уже давно не сыщешь концов кто там точно первый начал агрессию в бородатых годах, понятно лишь то, что обе стороны не особо скрываясь жалеют друг другу покрыться пеплом.
потом пошёл дуа за Палестину делать
Многие русские воюют за Украину, а украинцы - за Россию. Между армянами и азербайджанцами такое представить невозможно, ненависть на уровне Израиля и Палестины.