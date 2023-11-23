Мокаев вызвал израильского легковеса, пожелавшего смерти всем жителям Газы: «Я разобью ему лицо»

Теги UFC MMA Bellator Мухаммад Мокаев Бокс/MMA/UFC

Мухаммад Мокаев вызвал израильского бойца, пожелавшего смерти жителям Сектора Газа.

Израильский легковес Орон Кахлон, выступавший в Bellator и Претендентской серии Даны Уайта, написал в соцсетях: «Желаю смерти в страшных муках каждому, кто живет в Газе. Возмездие грядет».

«UFC, пожалуйста, дайте мне этого парня. Он не из моего дивизиона, но мне плевать. Я поднимусь в весе и разобью ему лицо», – отреагировал на высказывание Кахлона боец наилегчайшего веса UFC Мухаммад Мокаев.

Мокаев вызвал Морено: «Слышал, тебе нужен соперник на 25 февраля. Давай сделаем это!»

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13 комментариев

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Sarazino Genovese
Ответ Shkeeper
Да, но жечь заживо младенцев, отрубать им головы, выковыривать живым людям глаза ложками и вспарывать животы беременным женщинам начали только сейчас.
полтора месяца разгоняют без пруфов эту чушь про младенцев.
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Montenegro Serbian
Даже интересно стало, а если его братья по вере желают сдохнуть всем евреям, типа норм?
Получается типа по вере трогать нельзя, а территориальное местонахождение пофиг?)

А по факту там уже давно идёт чемпионат по ЖабоГадюкингу между арабами и евреями. Уже давно не сыщешь концов кто там точно первый начал агрессию в бородатых годах, понятно лишь то, что обе стороны не особо скрываясь жалеют друг другу покрыться пеплом.
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Мишаня Кашников
воздухан😁
потом пошёл дуа за Палестину делать
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San9
Ответ Fizkultprivet
У русских с украинцами тоже что-то похожее. Конфликт по сути начался еще в летописные годы, читаем войны князя Игоря и княгини Ольги против древлян (предков украинцев), потом были Мазепа и Петлюра. То есть отнюдь не Бандера всё это начал в 40-ые 20-го века.
Что-то похожее у армян с азербайджанцами. А у русских ничего подобного и близко нет. Украинский официальный язык даже в Крыму, есть предметы украинского языка в вузах и школах и тп. В плену никто украинцев не трогает.
Многие русские воюют за Украину, а украинцы - за Россию. Между армянами и азербайджанцами такое представить невозможно, ненависть на уровне Израиля и Палестины.
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Fizkultprivet
Вот кстати никогда не понимал иранцев и арабов, которые отказывались выступать против израильтян в дзюдо, тхэквондо и так далее. Причем не сами спортсмены отказывались, а национальные Олимпийские комитеты. Хотя идеологически победу над израильтянином можно было бы раскрутить и получить больше дивидендов, чем отказываясь состязаться.
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klimkostin99
они отказываются потому что не признают такую страну как израиль
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klimkostin99
Ответ Shkeeper
Да, но жечь заживо младенцев, отрубать им головы, выковыривать живым людям глаза ложками и вспарывать животы беременным женщинам начали только сейчас.
украинцы в волынской rezne такое делали с поляками
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Fizkultprivet
Ответ Shkeeper
Да, но жечь заживо младенцев, отрубать им головы, выковыривать живым людям глаза ложками и вспарывать животы беременным женщинам начали только сейчас.
Нет, конечно, не сейчас начали. Почитайте Библию, если из более свежего, то про Сабру и Шатилу, это 20-ый век.
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Орбит Орбит
Ответ Shkeeper
Да, но жечь заживо младенцев, отрубать им головы, выковыривать живым людям глаза ложками и вспарывать животы беременным женщинам начали только сейчас.
кто делал все эти преступления, поясни пожалуйста)
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Орбит Орбит
Ответ Sarazino Genovese
полтора месяца разгоняют без пруфов эту чушь про младенцев.
это просто ложь. там и разгонять нечего. а вот Израильтяне все это делали с палестинцами и есть миллион видеосвидетельств этому. но лицемеры на такое не обращают внимания.
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