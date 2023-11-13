Мухаммад Мокаев: «Тем, кто называет меня русофобом, стоит знать, что Том Аспиналл и его отец тренировали меня с 12 лет»

Мухаммад Мокаев объяснил, почему болел за Аспиналла в бою против Павловича.

«Тем, кто писал, что я русофоб, и болел специально против Павловича, потому что он русский: Том и его отец были моими тренерами с 12 лет по джиу-джитсу.

За нормальных пацанов, таких как Малыхин и Петр Ян, я болею, а Павловича не знаю лично», – написал в соцсетях боец UFC Мухаммад Мокаев.

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