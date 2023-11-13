Мухаммад Мокаев: «Тем, кто называет меня русофобом, стоит знать, что Том Аспиналл и его отец тренировали меня с 12 лет»
Мухаммад Мокаев объяснил, почему болел за Аспиналла в бою против Павловича.
«Тем, кто писал, что я русофоб, и болел специально против Павловича, потому что он русский: Том и его отец были моими тренерами с 12 лет по джиу-джитсу.
За нормальных пацанов, таких как Малыхин и Петр Ян, я болею, а Павловича не знаю лично», – написал в соцсетях боец UFC Мухаммад Мокаев.
Мухаммад Мокаев: «Аспиналл финиширует Павловича во втором раунде»
Аспиналл – о реванше с Павловичем: «Это произойдет. Поверьте мне – он нокаутирует всех, с кем будет драться в дивизионе»
Да и болеть за Павловича ты не обязан