Мухаммад Мокаев: «Тем, кто называет меня русофобом, стоит знать, что Том Аспиналл и его отец тренировали меня с 12 лет»

Теги UFC MMA Сергей Павлович Мухаммад Мокаев Том Аспиналл Бокс/MMA/UFC

Мухаммад Мокаев объяснил, почему болел за Аспиналла в бою против Павловича.

«Тем, кто писал, что я русофоб, и болел специально против Павловича, потому что он русский: Том и его отец были моими тренерами с 12 лет по джиу-джитсу.

За нормальных пацанов, таких как Малыхин и Петр Ян, я болею, а Павловича не знаю лично», – написал в соцсетях боец UFC Мухаммад Мокаев.

Мухаммад Мокаев: «Аспиналл финиширует Павловича во втором раунде»

Аспиналл – о реванше с Павловичем: «Это произойдет. Поверьте мне – он нокаутирует всех, с кем будет драться в дивизионе»

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6 комментариев

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Isa Babaev
Мокаев красавец, поджег пятые точки всем, сказал, что Том финиширует Павловича так и случилось
Да и болеть за Павловича ты не обязан
+23
-7
+16
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Ojer
Ну правильно, только Мокаеву еще ситуация с флагом России вызывает такие рассуждения.
+2
0
+2
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<~Inter~>
Болеть за парня которого знает половину своей жизни или за парня с определенным флагом? Некоторые действительно думают, что тут тяжёлый выбор
+2
-1
+1
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San9
Странно, что кому-то есть дело, за кого он болеет. К России он не имеет никакого отношения, брит может болеть за кого угодно.
+1
0
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seppblatter@mail.ru
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Т Исмаил.
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Ответ Isa Babaev
Мокаев красавец, поджег пятые точки всем, сказал, что Том финиширует Павловича так и случилось Да и болеть за Павловича ты не обязан
он им польстил притом,сказав во 2 раунде..
+2
-2
0
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Михаил Маевских
Ответ seppblatter@mail.ru
Комментарий удален пользователем
ненормальным только
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