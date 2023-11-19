Экс-соперник Жумагулова проиграл третий бой подряд в UFC

Экс-соперник Жалгаса Жумагулова Чарльз Джонсон выступил на турнире UFC Fight Night 232

Его соперник стал непобежденный бразилец Рафаель Эстевам. Бой прошел всю дистанцию и завершился победой бразильца решением судей.

Для Джонсона это поражение стало третьим подряд. Теперь его рекорд в UFC 2:4.

Чарльз дебютировал в лиге поражением от Мохаммеда Мокаева, после чего спорным решением судей выиграл у казахстанца Жалгаса Жумагулова.

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