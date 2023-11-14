Стрикленд обратился к Валентине Шевченко: «Кто хуже стреляет: женщины или русские?»

Шон Стрикленд пошутил про Валентину Шевченко.

«Кто хуже стреляет: женщины или русские? Я не знаю. Хорошая новость для меня в том, что все это относится к тебе. Ну, я знаю, что ты русская», – написал в соцсетях .

– уроженка Бишкека и бывшая чемпионка в наилегчайшем весе, представляющая в промоушене Кыргызстан.

Шевченко вызвала Стрикленда на турнир по стрельбе: «Шон, только не плачь, когда проиграешь»