Стрикленд обратился к Валентине Шевченко: «Кто хуже стреляет: женщины или русские?»

Теги UFC MMA Валентина Шевченко Шон Стрикленд Бокс/MMA/UFC

Шон Стрикленд пошутил про Валентину Шевченко.

«Кто хуже стреляет: женщины или русские? Я не знаю. Хорошая новость для меня в том, что все это относится к тебе. Ну, я знаю, что ты русская», – написал в соцсетях Шон Стрикленд.

Валентина Шевченко – уроженка Бишкека и бывшая чемпионка UFC в наилегчайшем весе, представляющая в промоушене Кыргызстан.

Шевченко вызвала Стрикленда на турнир по стрельбе: «Шон, только не плачь, когда проиграешь»

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8 комментариев

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wahluck
Debil
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-2
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Максим Дружинин
Ответ Born is the King
Стрикленд морально насилует Валю)
каким местом? он двух слов внятно связать не может))
+8
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Олег Акимов
Ему бы у врача провериться
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Kubinec_
Я конечно не эксперт, но Стрикленд какой-то д***б
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Александр Александров
а зачем он вообще на неё наехать пытается? кто знает?
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MyxaLoccoRocco
Всегда может приехать в соседнюю страну, на сторону оппонентов, пускай проверит как там стреляют
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