Дэйна Уайт про бой Канело – Головкин: «Эту трилогию нужно было провести четыре года назад»

Президент UFC Дэйна Уайт высказался про третий бой между Саулем Альваресом и .

«Конечно, я смотрел бой. Жаль, что он состоялся так поздно. Они продали 575 тысяч платных трансляций - это меньше, чем первые их два боя.

Эту трилогию нужно было провести четыре года назад», – сказал Уайт.

В минувшие выходные Канело победил Головкина единогласным решением судей.

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