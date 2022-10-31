Джейк Пол: «Хочу основать бойцовский профсоюз, чтобы помочь бойцам UFC. Так что Дэйна Уайт может отсосать мне»

Видеоблогер и боксер Джейк Пол обратился к президенту UFC Дэйне Уайту после победы над Андерсоном Сильвой.

«Дэйна, бро, ты сказал, что у меня не выйдет... Но я сделал это! При этом достаточно уверенно.

Знаете, он пытается сделать все, чтобы помешать моей карьере, саботирует бои. Он ненавидит меня. Он ненавидит то, что я делаю. Он в ярости, что я разоблачаю его темные дела.

Теперь мы с Сильвой объединимся и создадим нечто Бойцовской ассоциации, чтобы помочь бойцам UFC и всем остальным в ММА и боксе получать достойные гонорары и более качественное медобслуживание.

Я хочу основать бойцовский профсоюз. Так что Дэйна Уайт может отсосать мне», – сказал Пол.

Джейк Пол побил еще одну легенду UFC – Андерсона Сильву. Но смотреть на это было смешно

Джейк Пол – о критике: «Думаю, что если бы даже ходил по воде, то они сказали, что я не умею плавать»