Уайлдер хочет выступить в UFC: «В этих маленьких перчатках я буду очень опасным человеком»

Теги UFC MMA Деонтей Уайлдер бокс Бокс/MMA/UFC

Деонтей Уайлдер рассказал о желании подраться в UFC.

«Я планирую выступать не только по правилам бокса, но и по правилам ММА. В этих маленьких перчатках я буду очень опасным человеком. 

Мой план – схватить своего следующего оппонента, повалить его на настил, забраться на него сверху и выбить все дерьмо», – сказал экс-чемпион мира по боксу Деонтей Уайлдер.

Нганну заявил, что обсуждает с Уайлдером бой по правилам ММА: «Деонтей очень серьезно относится к этому спорту»

Тренер Уайлдера: «Уверен, что в любую эпоху Деонтей стоял бы в одном ряду с Али и Форманом»

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3 комментария

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rdm39
Джеймс Тони, проигравший 70 летнему Ренди Кутюру, где то нервно курит в сторонке...
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SKA Rostov1992
Ответ rdm39
Джеймс Тони, проигравший 70 летнему Ренди Кутюру, где то нервно курит в сторонке...
Так Тони самому на тот момент уже под 70 было 😂
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Джавез Тилл
У самого сильного панчера в мире с такими ногами самые маленькие шансы как бы парадоксально не звучало...
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