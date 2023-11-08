Уайлдер хочет выступить в UFC: «В этих маленьких перчатках я буду очень опасным человеком»
Деонтей Уайлдер рассказал о желании подраться в UFC.
«Я планирую выступать не только по правилам бокса, но и по правилам ММА. В этих маленьких перчатках я буду очень опасным человеком.
Мой план – схватить своего следующего оппонента, повалить его на настил, забраться на него сверху и выбить все дерьмо», – сказал экс-чемпион мира по боксу Деонтей Уайлдер.
Нганну заявил, что обсуждает с Уайлдером бой по правилам ММА: «Деонтей очень серьезно относится к этому спорту»
Тренер Уайлдера: «Уверен, что в любую эпоху Деонтей стоял бы в одном ряду с Али и Форманом»
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