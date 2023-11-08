Уайлдер хочет выступить в UFC: «В этих маленьких перчатках я буду очень опасным человеком»

Деонтей Уайлдер рассказал о желании подраться в UFC.

«Я планирую выступать не только по правилам бокса, но и по правилам ММА. В этих маленьких перчатках я буду очень опасным человеком.

Мой план – схватить своего следующего оппонента, повалить его на настил, забраться на него сверху и выбить все дерьмо», – сказал экс-чемпион мира по боксу .

Нганну заявил, что обсуждает с Уайлдером бой по правилам ММА: «Деонтей очень серьезно относится к этому спорту»

Тренер Уайлдера: «Уверен, что в любую эпоху Деонтей стоял бы в одном ряду с Али и Форманом»