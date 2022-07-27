Уайт про реванш Конора и Мейвезера: «Это фигня. Парни просто болтают в соцсетях»

Президент UFC Дэйна Уайт отреагировал на слухи о реванше между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором.
Ранее источник The Sun сообщил, что американец и ирландец близки к организации второго боя.
«Это все фигня. Парни просто болтают в соцсетях, как они это делают всегда.
Как бы, черт побери, не назывался этот таблоид, в нем полно дерьма.
Что может меня побудить помочь в организации этого боя? Слабоумие», – сказал Уайт.
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