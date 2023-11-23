Махачев назвал разницу между ММА и футболом: «Если я плохо подготовлюсь, меня изобьют, а там никакой личной ответственности»

Ислам Махачев заявил, что в футболе нет личной ответственности у спортсменов.

«Как я поднимаю себя на тренировку? Я знаю, что надо. Я же не в футбол играю. Там я проиграю, и все. А здесь, если я выйду неготовым, меня просто порвут, изобьют, и это будет плохо выглядеть.

Там у них никакой личной ответственности. Я просто пример привел. Если проиграют, то команда проиграла, и все. Максимум могут на вратаря наехать, если он пропустил», – сказал чемпион UFC в легком весе и лидер рейтинга P4P Ислам Махачев.

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