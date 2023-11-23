Махачев назвал разницу между ММА и футболом: «Если я плохо подготовлюсь, меня изобьют, а там никакой личной ответственности»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев заявил, что в футболе нет личной ответственности у спортсменов.

«Как я поднимаю себя на тренировку? Я знаю, что надо. Я же не в футбол играю. Там я проиграю, и все. А здесь, если я выйду неготовым, меня просто порвут, изобьют, и это будет плохо выглядеть.

Там у них никакой личной ответственности. Я просто пример привел. Если проиграют, то команда проиграла, и все. Максимум могут на вратаря наехать, если он пропустил», – сказал чемпион UFC в легком весе и лидер рейтинга P4P Ислам Махачев.

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4 комментария

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Yogurt4Panda
Не забил пенальти и 5 лет Джорданом называют, никакой личной ответственности
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vagntrito
роберто баджо поспорит.
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okkervil
Не, не совсем так. После игры в раздевалке может напасть Дзюба и вломить дюлей.
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