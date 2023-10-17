Ислам Махачев сказал, что подерется за титул UFC в полусреднем весе в случае победы над Волкановски

Ислам Махачев в случае победы над Волкановски станет претендентом в полусреднем весе.

Об этом он рассказал в интервью журналисту Игорю Лазорину.

«Чтобы войти в историю, нужно два титула», – сказал чемпион UFC в легком весе , который 21 октября подерется с Алексом Волкановски за пояс в легком весе.

Титульник в полусреднем весе будет разыгран в декабре 2023 года: на UFC 296 подерется с .

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