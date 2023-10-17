Ислам Махачев сказал, что подерется за титул UFC в полусреднем весе в случае победы над Волкановски
Ислам Махачев в случае победы над Волкановски станет претендентом в полусреднем весе.
Об этом он рассказал в интервью журналисту Игорю Лазорину.
«Чтобы войти в историю, нужно два титула», – сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев, который 21 октября подерется с Алексом Волкановски за пояс в легком весе.
Титульник в полусреднем весе будет разыгран в декабре 2023 года: на UFC 296 Леон Эдвардс подерется с Колби Ковингтоном.
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Титульник в полусреднем - Колби - Леон.
Если Ислам(в случае победы) реально поднимется в весе, то это очень круто. Но опять же - стоп дивизиона. Но, в целом можно сделать бой за временный титул между Чарльзем и Гейджи