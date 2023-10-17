Ислам Махачев сказал, что подерется за титул UFC в полусреднем весе в случае победы над Волкановски

Теги UFC MMA Колби Ковингтон Леон Эдвардс Ислам Махачев UFC 294 Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев в случае победы над Волкановски станет претендентом в полусреднем весе.

Об этом он рассказал в интервью журналисту Игорю Лазорину.

«Чтобы войти в историю, нужно два титула», – сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев, который 21 октября подерется с Алексом Волкановски за пояс в легком весе.

Титульник в полусреднем весе будет разыгран в декабре 2023 года: на UFC 296 Леон Эдвардс подерется с Колби Ковингтоном.

💣 Махачев уничтожит Волкановски, а у Усмана нет шансов против Чимаева? Тотальный гайд по UFC 294

Махачев – о тренировках у Хабиба: «Он гоняет нас каждый день»

Опрос

Махачев превзойдет Хабиба в UFC?
1229 голосов
Да
60%
Ислам Махачев
Нет
40%
Хабиб Нурмагомедов

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Altim
Ответ artem klishin
за победу над полулегковесом титульный бой в полусреднем. всё нормально
Вместо того, чтобы похвалить стремление пойти в другую категорию (чего не делал Хабиб, например), надо и тут до**аться...
+22
-1
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Саламбек Алаев
Ответ artem klishin
за победу над полулегковесом титульный бой в полусреднем. всё нормально
Он дерется с тем , кому его дали . Титул он забирал у доминирующего легковеса и защищать собирался от него же . Его винстрик, его навыки , его медийность и положение в рейтинге п4п емк это позволяет
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sfilatov13
конференция Колби-Махачев будет хорошим ремейком конференции Конор-Хабиб
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Авторитетный игрок "Уорриорз"
Ответ Дмитрий Осипов
Рано еще об этом говорить. Волк не подарок, а что до титульника в полусреднем, то там ещё Усмана бы одолеть (врятли он Хамзата в среднем повалит), ну или на крайний случай начать с претендента, т.е. Колби (я не думаю, что Колби в состоянии забрать титул у Леона). Сразу титульник в полусреднем для Ислама слишком похоже на троянского коня
Причём здесь Усман, который не чемп и будет драть в 84?
Титульник в полусреднем - Колби - Леон.

Если Ислам(в случае победы) реально поднимется в весе, то это очень круто. Но опять же - стоп дивизиона. Но, в целом можно сделать бой за временный титул между Чарльзем и Гейджи
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vital_23
Не делите шкуру не убитого медведя...
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Осипов
Рано еще об этом говорить. Волк не подарок, а что до титульника в полусреднем, то там ещё Усмана бы одолеть (врятли он Хамзата в среднем повалит), ну или на крайний случай начать с претендента, т.е. Колби (я не думаю, что Колби в состоянии забрать титул у Леона). Сразу титульник в полусреднем для Ислама слишком похоже на троянского коня
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hans Castorp
Ответ vital_23
Не делите шкуру не убитого медведя...
Если бы делил шкуру не убитого медведя высказывание было бы «когда побью Волкановски подерусь за пояс в полусреднем , а не «если побью волкановски»
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пётр Кузнеченко
Ответ Дмитрий Осипов
Рано еще об этом говорить. Волк не подарок, а что до титульника в полусреднем, то там ещё Усмана бы одолеть (врятли он Хамзата в среднем повалит), ну или на крайний случай начать с претендента, т.е. Колби (я не думаю, что Колби в состоянии забрать титул у Леона). Сразу титульник в полусреднем для Ислама слишком похоже на троянского коня
Ну Волк сразу получил титульник при подъёме в следующий вес. Джонс вообще спустя годы простоя сразу получил чемпионский бой с Ганом. Адесанья тоже с Блаховичем сразу за титул дрался. Конор и Кормье — то же самое. Непонятно, чем Махачев в этом плане хуже. Количеством защит разве что, но объективно в своём дивизионе ему вряд ли кто-то навяжет конкуренцию, сводить его с теми же Гейджи / Порье / Оливейрой — скука.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Осипов
Ответ Пётр Кузнеченко
Ну Волк сразу получил титульник при подъёме в следующий вес. Джонс вообще спустя годы простоя сразу получил чемпионский бой с Ганом. Адесанья тоже с Блаховичем сразу за титул дрался. Конор и Кормье — то же самое. Непонятно, чем Махачев в этом плане хуже. Количеством защит разве что, но объективно в своём дивизионе ему вряд ли кто-то навяжет конкуренцию, сводить его с теми же Гейджи / Порье / Оливейрой — скука.
да я понимаю, что в случае защиты Ислам "пройдет" свой вес полностью, но последовательность должна быть, а не просто так, потому что в лёгком весе все кончились. И да, Кормье побеждал Джонсона, Густафа, Сильву. Это очень круто. Конору дали ради шоу, а вот пример Андесаньи показывает, что пытаться влезть в не свой вес сразу с чемпиона это тяжело.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Brigande
Ответ Дмитрий Осипов
да я понимаю, что в случае защиты Ислам "пройдет" свой вес полностью, но последовательность должна быть, а не просто так, потому что в лёгком весе все кончились. И да, Кормье побеждал Джонсона, Густафа, Сильву. Это очень круто. Конору дали ради шоу, а вот пример Андесаньи показывает, что пытаться влезть в не свой вес сразу с чемпиона это тяжело.
Кроме Адесаньи и Конора, был еще ЖСП , который после простоя 4х летнего сразу подрался за титул в новом весе , уже упомянули Джонса , еще была Аманда , Кормье тоже поднявшись в тяжи сразу подрался с Миочичем , даже Дилашоу , хоть там и обратная была история и тем не менее сразу получил возможность за титул драться в обход дивизиона . Их всех объединяет то , что они все были чемпионами и в этом статусе получали шанс , так почему только Махачеву нужен разогрев в полусреднем ? Кстати , того же Эдвардса именно Махачев в АКА по слухам нормально так разносил , поэтому для не будет проблемы смены весовой , скорее наоборот будет мощнее и выносливее .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий