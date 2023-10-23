Махачев будет присутствовать на поединке Эдвардса и Ковингтона

Менеджер Махачева сообщил, что боец посетит поединок Эдвардса и Ковингтона.

«Он собирается прилететь и понаблюдать за боем и . А потом уже посмотрим, как будет складываться картина. Готов ли он будет выйти на замену?

Если сравнивать с тем, как вышел, то это две разные ситуации, Алекс совершенно ничем не рисковал, потому что он проигрывал ранее в феврале. Готов ли будет ? Это будет зависеть от его кондиций, от его формы.

Когда говорят, что Алекс встал с дивана и вышел на бой, это неправда, он всегда в зале, всегда тренируется», – сказал Ризван Магомедов.

Поединок между Эдвардсом и Ковингтоном за титул в полусреднем весе возглавит турнир UFC 296, который пройдет в Лас-Вегасе, штат Невада, в ночь на 17 декабря.

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