Махачев будет присутствовать на поединке Эдвардса и Ковингтона

Теги UFC Колби Ковингтон Леон Эдвардс Ислам Махачев UFC 296 Эдвардс - Ковингтон Бокс/MMA/UFC

Менеджер Махачева сообщил, что боец посетит поединок Эдвардса и Ковингтона.

«Он собирается прилететь и понаблюдать за боем Леона Эдвардса и Колби Ковингтона. А потом уже посмотрим, как будет складываться картина. Готов ли он будет выйти на замену?

Если сравнивать с тем, как Волкановски вышел, то это две разные ситуации, Алекс совершенно ничем не рисковал, потому что он проигрывал ранее в феврале. Готов ли будет Ислам? Это будет зависеть от его кондиций, от его формы.

Когда говорят, что Алекс встал с дивана и вышел на бой, это неправда, он всегда в зале, всегда тренируется», – сказал Ризван Магомедов.

Поединок между Эдвардсом и Ковингтоном за титул в полусреднем весе возглавит турнир UFC 296, который пройдет в Лас-Вегасе, штат Невада, в ночь на 17 декабря.

Махачев готов страховать бой Эдвардса и Ковингтона: «Почему бы и нет? Вес гонять не надо»

Ислам Махачев сказал, что подерется за титул UFC в полусреднем весе в случае победы над Волкановски

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Всем мир
Ответ sanek maloi
Норм желание, посмотрим у кого химка лучше теперь, после уходы усады. Без особого контроля бойцы должны выдавать поединки сумасшедшие по идее, но ненадолго. Шогун пример, убивал всех в для своих лет. Но для меня Прайд ночью по НТВ в 2000х смотрел и полюбил мма о души.
Бой состоится 17 декабря, контракт с юсада до 31 декабря. Да и в принципе так быстро нахимичиться и быть камушком в бою - не совсем просто.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий