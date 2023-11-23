Чемпион Европы по кикбоксингу Колтун вызвал Минеева: «С удовольствием нокаутирую Владимира»
Чемпион Европы по кикбоксингу хочет нокаутировать Владимира Минеева.
«Я моложе и физически крепче Владимира, на его стороне опыт, но я знаю, что в данный момент у меня такой характер и такое желание тренироваться и драться, что оно перекрывает эти качества Минеева.
Раньше его не нокаутировали? Я с удовольствием это сделаю», – сказал чемпион Европы-2022 по кикбоксингу и боец промоушена «Наше дело» Федор Колтун.
Напомним, 18 ноября Минеев победил единогласным решением судей Ивана Штыркова в поединке по правилам кикбоксинга.
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